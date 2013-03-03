حمایت ایران از فلسطین یک واجب دینی و انسانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار اعضاي انجمن دوستي فلسطين و ايران با تقدیر و تشکر از مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مسائل امت اسلام و در صدر آن مسئله فلسطین و ابراز خرسندي از تلاشهايي كه درجهت حل سياسي بحران سوريه انجام مي شود، گزارشي از مشكلات اقتصادي و اجتماعي و امنيتي آوارگان فلسطيني مقيم سوريه ارائه كردند.

سپس عبدالكريم شرقي رئيس انجمن مزبور گزارشي مختصر از اهم فعاليت هاي انجمن از زمان تاسيس در سال 2007 در دمشق تاكنون ارائه و افزود: افزايش تماس مستقيم دو ملت باعث خواهد شد نه تنها دو طرف شناخت عميق تري از يكديگر بيايند، بلكه تلاشهاي برخي گروهها براي ترويج فتنه مذهبي در كشورهاي منطقه كمرنگ تر شود.

او همچنين با اشاره به اينكه هرگونه اختلاف دروني در بين ملتهاي منطقه ناشي از دخالت مستقيم يا پنهاني كشورهاي سلطه جو و در راستاي اهداف و منافع رژيم اشغالگر صهيونيستي مي باشد؛ تاكيد كرد: « فلسطینی ها هرگز دوستان خود را که همواره در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی از آنان حمایت کرده اند فراموش نمی کنند. »

سفیر كشورمان نیز در این دیدار با تبیین مواضع اصولي جمهوری اسلامی ایران در حمایت از برقراري عدالت در برابر ظلم و اشغالگري بخصوص حمايت از قضیه فلسطین، به تلاشهاي مستمر جمهوري اسلامي ايران براي تحقق وحدت اسلامي اشاره و اظهار داشت: آنچه ما در مسیر حمایت از حق و عدالت انجام می دهیم یک واجب دینی و انسانی است.

ركن آبادي ضمن محكوم كردن اقدامات ضدانساني رژيم صهيونيستي طي 65 سال گذشته ازجمله رفتار مغاير با كليه موازين بين المللي با اسيران فلسطيني، افزود: اكنون موضوع اسرا و شهدای فلسطینی بعنوان نمادهای مقاومت بايد بيش از پيش مورد توجه مدافعان واقعي آزادي و كرامت و حقوق بشر قرار گیرد.

