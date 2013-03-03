علیرضا افضل در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص قهرمانی گیتی پسند در لیگ برتر فوتسال، اظهار داشت: بازی سختی برابر شهرداری تبریز داشتیم. آنها در طول مسابقه خوب جنگیدند و ما را اذیت کردند. در لحظات پایانی بازی هم وقتی تماشاگران متوجه نتیجه دیدار شهید منصوری شدند و به خوشحالی پرداختند، قافیه را باختیم و دو گل دریافت کردیم ولی خوشحالم که در نهایت موفق شدیم به قهرمانی برسیم.

وی با اشاره به صحبت‌های بازیکنان و مسئولان باشگاه صبا بعد از بازی با شهید منصوری، مبنی بر تبانی گیتی پسند و منصوری خاطرنشان کرد: ما کاری به این حرف و حدیث‌ها نداریم. صبایی‌ها چون نتوانستند مقابل منصوری پیروز شوند، حرف‌های بیخود و بچگانه می‌زنند!

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند ادامه داد: خدا را شکر کمیته انضباطی رای بازی صبا با شرکت حفاری را به نفع صبا تغییر داد و ما با این شرایط قهرمان شدیم وگرنه معلوم نبود سرمربی و سرپرست تازه وارد صبا چه چیزهای دیگری می‌گفتند.

افضل درباره اینکه گفته می‌شود گیتی پسند جام فصل قبل را به شهید منصوری داده است، گفت: جام در حال حاضر در باشگاه ماست و من در جریان این حرف‌ها نیستم. به فرض که ما جام را هم به منصوری داده باشیم. صبا اگر لیاقت قهرمانی داشت، منصوری را شکست می‌داد و به این عنوان می‌رسید.

وی به انتقادش از باشگاه صبا ادامه داد و تصریح کرد: بازیکنان و مربیان صبا پا را از گلیم‌شان فراتر گذاشتند! چند بازیکن جوان در صبا دور هم جمع شده بودند تا با موتور گازی به جام باشگاه‌های آسیا بروند! البته روزگار مدتی بر وفق مراد آنها بود ولی دوست دارم صبا همین تیم را برای فصل آینده حفظ کند تا ببینید آنها جزو پنج تیم اول هم نخواهند شد.

"مسئولان گیتی‌پسند با بازیکنان منصوری صحبت کرده‌اند و گفته‌اند در صورت پیروزی پاداش به هر کدام از بازیکنان خواهند داد". افضل در خصوص این ادعای مدیر باشگاه صبا تاکید کرد: از طرف من بنویس ما همه کاری برای قهرمانی کردیم. هم به تیم‌های رقیب پول دادیم و هم تبانی کردیم! تیمی که نمی‌تواند در آخرین مسابقه لیگ پیروز شود و به قهرمانی برسد، بهتر است سکوت کند.

سرمربی گیتی پسند به برخی از رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: متاسفانه در طول فصل هم برنامه های تلویزیونی و هم برخی از روزنامه‌ها هر چه خواستند علیه ما گفتند. حتی عادل فردوسی‌پور هم در برنامه نود از صبا حمایت کرد ولی همانطور که دیدید صبا لیاقت قهرمانی نداشت و این حمایت‌ها نتیجه نداد. صبا حتی با بطری هم نتوانستند جام قهرمانی را بالای سر ببرند!

تیم فوتسال گیتی پسند در هفته پایانی لیگ برتر فوتسال موفق شد تیم شهرداری را در تبریز شکست بدهد و با توجه به شکست صبا برابر تیم منصوری، به عنوان قهرمانی برسد.