سید رضا افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پایان مسابقات لیگ برتر فوتسال، اظهار داشت: با توجه به اینکه تا هفته آخر مشخص نبود چه تیمی قهرمان می‌شود و چه تیمی سقوط می‌کند، همه تا آخرین نفس جنگیدند. چند بازی آخر را هم از نزدیک شاهد بودم تا اتفاق خاصی رخ ندهد. همین مسائل باعث شده بود تا حساسیت و کنترل مسابقات سخت شود ولی در نهایت همه چیز به خوبی تمام شد.

وی درباره صحبت‌ بازیکنان و کادر فنی صبا مبنی بر قهرمانی ناپاک گیتی پسند، تاکید کرد: ما به آنها حق می‌دهیم! شاید اگر جای آنها بودیم این رفتارها از ما هم سر می‌زد ولی بازیکنان و مربیان باید روی رفتار و صحبت‌هایشان کنترل بیشتری داشته باشند.

سرپرست کمیته فوتسال در پاسخ به این سئوال که آیا گزارش خاصی مبنی بر تبانی بازیکنان یا تیم‌ها به دست شما رسیده است، یا خیر؟ یادآور شد: صحبت‌هایی که در روزهای گذشته در رسانه‌ها مطرح می‌شد بیشتر حالت جنگ روانی داشت. تیم‌ها باید این کارها را بکنند تا روحیه حریفانشان را پایین بیاورند بنابراین این مسائل طبیعی است و صحت ندارد!

افتخاری در خصوص زمان شروع لیگ بعدی فوتسال، گفت: احتمالا لیگ اواخر ماه رمضان برگزار شود چون تیم ملی تیرماه به مسابقات داخل سالن آسیا در کشور کره جنوبی اعزام می‌شود و چاره‌ای جز شروع لیگ در ماه رمضان نداریم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره شایعه پس دادن جام قهرمانی سال گذشته توسط باشگاه گیتی پسند به باشگاه منصوری، یادآور شد: در این خصوص مسئولان فصل گذشته باید جوابگو باشند ولی به هر حال گیتی پسند که حالا قهرمان شده است، باید جام پارسال را پس بدهد. اگر ما بگوییم این کار را بکنند، حتما این کار را خواهند کرد.

سرپرست کمیته فوتسال در ادامه به صعود تیم‌های گیتی پسند اصفهان و تاسیسات دریایی تهران به لیگ برتر، تاکید کرد: خوشحالم که یک تیم تهرانی به لیگ برتر صعود کرد. من علاقه داشتم یک تیم تهرانی در لیگ برتر باشد! تهران با جمعیت 15 میلیون نفری که دارد، باید یک تیم قدرتمند در لیگ برتر داشته باشد. متاسفانه فوتسال تهران در چند سال اخیر مورد توجه قرار نگرفته و نسبت به استان‌های دیگر عقب مانده است.

افتخاری در پایان گفت: ما در لیگ برتر به تیم‌هایی نیاز داریم که پشتوانه قوی داشته باشند. آنطور که شنیدم تاسیسات دریایی زیرساخت‌های خوبی دارد. از یک طرف حضور سه تیم از یک استان برای لیگ برتر خطر داشت و توازن را بر هم می‌زد. ما از حضور تیم‌های با پشتوانه در لیگ استقبال می‌کنیم چون دیگر نیازی نیست اواسط و اواخر مسابقات التماس کنیم تیم‌ها در مسابقات حاضر شوند!