به گزارش خبرنگار مهر، دولت بارها اعلام کرده است که تا پیش از تکمیل واحدهای مسکن مهر، کلید خانه را به متقاضیان واگذار نمی کند و باید تمامی خدمات زیربنایی مانند آب، برق و گاز در واحدهای تحویل داده شده بطور کامل تامین شده باشد اما در برخی از سایت های مسکن مهر، واحدها به متقاضیان تحویل داده شده است.

در واقع در این واحدها هنوز امکانات ابتدایی زندگی مانند آب و برق و گاز وجود ندارد و در برخی از سایت ها به تازگی تامین برق انجام شده است در حالی که به آنها با تانکر آبرسانی می‌شود، ضمن آنکه آماده سازی محوطه های شهری هم در این سایت ها که عموما در شهر جدید پرند و هشتگرد قرار گرفته اند وجود ندارد.

بر این اساس، این دسته از متقاضیان که به دلیل مشکلات اجاره بها و پرداخت تمامی پولشان برای مسکن مهر مهر، مجبور به زندگی در شرایط سخت هستند تنها خواسته شان این است که پس از گذشت چندماه آب و برق واحدهای آنها تامین شود.

در یکی از سایت های مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد، تعدادی از متقاضیان با استفاده از نفت خانه های خود را گرم نگه می دارند و تانکرهای آب که اغلب در چندماهه گذشته یخ زده بودند، تنها وسیله آبرسانی به واحدهای آنها است.

همچنین تعدادی از متقاضیان در شهر جدید پرند در واحدهایی که امکانات لازم را ندارند زندگی می کنند که این بر خلاف وعده هایی است که دولت برای تامین زیرساخت های مسکن مهر داده بود.

این در حالی است که محمد هادی رستمیان مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید بارها اعلام کرده که واحدهای مسکن مهر بدون امکانات تحویل متقاضیان نمی شود اما در واقع طولانی شدن تکمیل واحدهای مسکن مهر منجر به این شد که برخی از متقاضیان مجبور به زندگی در این واحدها شوند.

در واقع این مشکل، منجر به این شده است که این خانوار مدت‌های زیادی را به سختی زندگی کنند و حتی در برخی از این خانواده ها، فرزندان به دور از پدر و مادر و در منزل اطرافیان آنها سکونت داشته باشند.

این در حالی است که بنابر وعده دولت، مقرر شده بود که این واحدها در چند ماهه گذشته از تمامی امکانات برخوردار شوند ضمن آنکه دیگر واحدها هم که هنوز مالکان در آن سکونت ندارند قرار بوده که با تمامی امکانات به آنها تحویل داده شود.

تاپایان سال جاری تنها 50 درصد از و احدهای استان تهران (87 هزار و 453 واحد) به متقاضیان تحویل داده می شود و براساس وعده مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران مابقی واحدها در سال آینده به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.

به عنوان مثال، در شهر جدید پرند تاکنون 12 هزار واحد مسکن مهر از 100 هزار واحد ساخته شده در این شهر، با تکمیل خدمات تحویل متقاضیان شده است و حدود 26 هزار واحد هم تاپایان سال تحویل می‌شود و تکمیل مابقی واحدها هنوز به جایی نرسیده است و 13 هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید پردیس که از سال 89 ساخت و ساز آن آغاز شد بطور کامل تحویل داده نشده است.

از سوی دیگر، برخی از تعاونی های مسکن مهر به تعهدات خود در زمینه تکمیل واحدها عمل نکردند و متقاضیان با سرگردانی میان اداره تعاون استان تهران و شرکت عمران شهرهای جدید مواجه هستند و در نهایت هم جواب قابل قبولی را از متولیان این امر نمی گیرند.

این در حالی است که اغلب این متقاضیان با مشکلاتی در تامین ودیعه برای سال جدید روبرو هستند و از سویی امکان زندگی در واحدهای مسکن مهر را به دلیل مشکلات زیربنایی و محوطه سازی ندارند.

*گزارش از نوشین قدم آهاری