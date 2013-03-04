روش غرب برای مقابله با اسلام نشان از بیچارگی آنها است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین رجبی دوانی در مراسم رو نمایی از کتاب مقام معظم رهبری تحت عنوان درس های پیامبر اعظم (ص) که صبح امروز در دانشگاه تهران رونمایی شدT گفت: به لطف خداوند در نظام ولایت، رهبرانی داشته و داریم که در سطح جهان بی نظیر هستند.

وی ادامه داد: در سراسر جهان رهبرانی در مقاطعی بوده اند که در حوزه های مختلف تخصص داشتند اما چنین جامعیتی چه در حضرت امام (ره) و چه در حضرت آقا بی سابقه است ایشان بر تمام زمینه های اقتصادی، علمی، اجتماعی، ادبیات و .. اشراف کامل دارند.

استاد دانشگاه تصریح کرد: مقام معظم رهبری در سال 68 و 79 براساس توهین هایی که به حضرت شده بود، صحبت هایی درباره پیامبر اعظم (ص) داشتند که این نگاه حضرت آقا نشان از جامع نگری و احساس مسئولیت ایشان داشت.

وی افزود: این اهانت هایی که توسط غرب به پیامبر اعظم (ص) صورت گرفته نشان از ضعف غرب دربرابر اسلام است ، غرب شاید از نظر فناوری و علمی پیشرفت کرده باشد ولی روشی که برای مقابله با اسلام پیش گرفته نشان از بیچارگی آنها دارد.

رجبی دوانی افزود: در عصر امروز اسلام و قرآن دل غربی ها را به خود جذب کرده و بر تعداد مسلمانان بعد از حادثه 11 سپتامبر افزایش یافته است، گرچه این حادثه برنامه ریزی شده بود تا چهره مسلمانان را خدشه دار کند.

وی افزود: حضرت آقا بارها اعلام کرده اند که وظیفه ما شناساندن و معرفی چهره اسلام برای مخاطبان غیر مسلمان است.