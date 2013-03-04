افتتاح 24 پروژه منابع طبیعی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله شریفی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته درختکاری اظهارکرد: این پروژه ها در حوزه آبخیزداری، بیان زدایی و افتتاح پاسگاه ویژه منابع طبیعی در هفته جاری به بهره برداری می رسد.

وی اعتبار هزینه شده برای این پروژه ها را یک میلیارد و 900 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: افتتاح بندهای خاکی، سازه های گاویونی، سازه های سنگی و ملاتی، عملیات بیولوژیک، کاشت بوته و پاسگاه ویژه منابع طبیعی در شهرستان خوسف از جمله این پروژه ها است.

توزیع 385 هزار اصله نهال رایگان در استان

شریفی همچنین از توزیع 385 هزار اصله نهال رایگان به مناسبت هفته درختکاری در استان خبر داد و بیان داشت: این نهال ها از گونه های کاج، سرو خمره ای، سرو سبز، زبان گنجشگ، سنجد، زیتون تلخ، عقاقیا، ارغوان و آسمان دار است.

وی با اشاره به توزیع 340 هزار اصله نها در استان طی سال گذشته گفت: کمبود آب در این استان یکی از مشکلات توسعه فضای سبز و جنگلی است.

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی افزود: توزیع رایگان نهال در استان در راستای ترويج فرهنگ درختکاري و حفاظت از منابع طبيعي انجام می شود.

وی شعار امسال هفته منابع طبیعی را "منابع طبیعی سرمایه ملی" عنوان كرد و گفت: برگزاری مراسم روز درختکاری، نواختن زنگ طبیعت در مدارس استان، توزیع نهال رایگان، تقدیر از فعالان منابع طبیعی، دیدار با امام جمعه و استاندار و برگزاری مسابقات ورزشی از جمله برنامه های هفته منابع طبیعی در استان است.

شریفی با بیان اینكه طی سال جاری 685 هكتار نهالكاری در خراسان جنوبی انجام شده افزود: در این مدت عملیات مدیریت جنگلهای دست كاشت 70 هكتار بوده است.