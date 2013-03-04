فعالیت کانون های فرهنگی در مساجد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هادی باریک بین ظهر دوشنبه به مناسبت بیستمین سالروز تاسیس کانون های فرهنگی و هنری مساجد در دیدار با جمعی از مدیران کانون های مساجد استان با اشاره به نقش مهم این کانون ها در مساجد کشور افزود: امروز خوشبختانه این کانون ها درمساجد بسیار فعال بوده و جذب نوجوانان و جوانان را به مساجد پررنگ می کنند.



وی افزود: کانون های فرهنگی و هنری مساجد گام های خوبی در جهت گسترش و ترویج فرهنگ قرآنی و معارف اسلامی برداشته که باید این تلاش ها بازهم ادامه پیدا کند.



آیت الله باریک بین به جایگاه مساجد در کشور اشاره و بیان کرد: امروز مساجد ما از جایگاه بالا و برجسته ای برخوردار بوده که باید تلاش کنیم که نماز های جماعت در مساجد با شکوه خاصی برگزار شود.



وی ادامه داد: ما باید زندگی و رفتن به مسجد را سبک پیامبر اکرم (ص ) قرار داده و باید بیندیشیم که در زمان رسول گرامی اسلام مساجد ما چه نقشی ایفا می کردند.



نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری پیدا کردن سبک زندگی رسول اکرم در زندگی را با اهمیت دانست وافزود: رسول خدا به عمران و آبادانی مساجد بسیار اهمیت می داد و حتی به برگزاری نمازهای جماعت و خواندن نماز در اول وقت بسیار تاکید می کردند.



آیت الله باریک بین یادآورشد: اگر سنت های پیامبر اسلام را پیاده کنیم تمام مشکلات ما حل خواهد شد.



امام جمعه قزوین، ضمن تاکید بر برپایی نماز جماعت در مساجد استان گفت : در صورت تحقق این امر سنت رسول گرامی را احیا و زنده کرده ایم .



وی با انتقاد از عدم برگزاری نماز صبح در سطح مساجد استان تصریح کرد: اگر نماز اول وقت آن هم در مساجد به صورت جماعت برگزار شود فضای شهر عطر آگین شده و تاثیر بسیاری در جذب مردم به مساجد به خصوص جوانان خواهد داشت .



امام جمعه قزوین در پایان با اشاره به اینکه خواندن نماز جماعت در مساجد در دین مبین اسلامی بسیار تاکید شده،افزود:همچنین برگزاری کلاس های قرآن و تفسیر در مساجد بیشتر باید گسترش یافته و ائمه جمعه و جماعت نیز در همکاری با کانون های فرهنگی و هنری مساجد تلاش کنند.