حجاب مهمترین شاخصه زن مسلمان است

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله مطلبی عصر دوشنبه در نشست بصیرتی عفاف و حجاب در بجنورد، به گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه تاکید کرد و افزود: رعایت عفاف و حجاب یکی از مهمترین شاخصه های زن مسلمان محسوب می شود.

وی با بیان اینکه حجاب در واقع تکلیفی از جانب خداوند برای نحوه زندگی در جامعه بوده و سبب قرب الهی و کمال آدمی می شود، اظهار داشت: حجاب و عفاف باعث ارتقاء بعد روحانی و معنوی انسان می شود و راه رسیدن به کمال را هموار می کند.

مطلبی حجاب را فرهنگی نهادینه شده در جامعه اسلامی و مطابق با بصیرت انسانی دانست و تصریح کرد: در زمان رضاشاه نیز که وی اقدام به اجرای طرح کشف حجاب کرد، به علت عدم شناخت درست جامعه ایران و آگاه نبودن نسبت به اعتقادات قلبی مردم، در این مسیر شکست سختی خورد.

وی در ادامه با اشاره به افزایش روز افزون شمار بانوان باحجاب در جوامع غربی عنوان کرد: در حال حاضر رعایت حجاب در جوامع غربی به یک خواست عمومی تبدیل شده و هر روز تعداد بانوانی که پوشش حجاب را به عنوان حفاظ برتر برمی گزینند، افزایش می یابد.

معاون فرهنگی اداره كل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی نیز در این نشست گزارشی از از كمیته عفاف و حجاب ارائه داد و گفت: در این كمیته رابطان 41 دستگاه استان عضویت دارند.

حجت الاسلام محمد ایزانلو اظهار داشت: این کمیته تاکنون فعالیت های زیادی در راستای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در بین کارکنان دستگاه های اداری خراسان شمالی انجام داده است.

در این نشست همچنین از رابطان دستگاه های عضو كمیته عفاف و حجاب خراسان شمالی با اهدای لوح و جوایزی قدردانی به عمل آمد.