برنامه درسی روانشناسی تصویب شد/ تغییر 50 درصدی محتوای درسها

سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: با تصویب سرفصلهای درس روانشناسی در مقطع کارشناسی دو اتفاق بزرگ نسبت به سرفصلهای برنامه های پیشین رخ داد.

وی گفت: نخست اینکه برنامه های دوره کارشناسی روانشناسی در برنامه درسی جدید تجمیع و حدود 30 درصد عناوین سرفصلهای درسهای دوره روانشناسی تغییر کرده است.

این مقام مسئول وزارت علوم همچنین از تغییر 50 درصدی محتوای برنامه جدید درسی روانشناسی خبر داد.

دبیر شورای برنامه ریزی آموزش عالی در ادامه گفت: شاخصهایی که برنامه جدید روانشناسی طبق آن تدوین شده از منابع روز دنیا، نیازهای امروز همچنین چالشهایی که امروزه در حوزه روانشناسی با آن مواجه‌ایم، استفاده شده است.

قدیمی تاکید کرد: با ابلاغ وزیر علوم، این برنامه از مهر سال آینده جایگزین برنامه های قبلی و برنامه فعلی دوره کارشناسی جایگزین 7 برنامه پیشین درسی در روانشناسی شد.