دفاع رئیس دپارتمان داوری از عملکرد جهانبازی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، حسین عسگری در خصوص داوری دیدار استقلال با صبا اظهار داشت: این بازی حساسیت بسیار بالایی داشت چرا که نتیجه بازی رقیب تیم استقلال (تراکتورسازی) مشخص شده بود و نتیجه بازی هم طوری بود که تا دقایق پایانی تیم استقلال برای زدن گل تلاش مضاعفی داشت.

وی در ادامه تاکید کرد: در فیلمی که توسط گروه کارشناسی آنالیز شد دو، سه مورد وجود داشت. در مورد اول یعنی خطای پنالتی برای تیم استقلال، باید بگویم که جهانبازی به درستی پنالتی را اعلام کرد. بازیکن استقلال زودتر از بازیکن صبا توپ را در محوطه جریمه زد. سپس بازیکن صبا با لگد زدن به پشت پای بازیکن استقلال مرتکب خطا شد. بنابراین پنالتی به درستی گرفته شد.

رئیس دپارتمان داوری خاطرنشان کرد: مورد دوم مسائلی است که بعد از گل شدن ضربه پنالتی رخ داد. ما در زمین مسابقه نبودیم که بدانیم چه شرایطی حاکم بوده و از چه کلماتی استفاده شده است اما یقینا اعتراضات به گونه‌ای بوده که داور باید برخورد قانونی با بازیکنان خاطی داشته باشد. این امر توسط جهانبازی صورت گرفت. ضمن آنکه داور کاری نمی‌کند که برای خود مشکلات و فشار مضاعف به وجود بیاورد. من معتقدم بازیکنان با تجربه باید تحملشان را بیشتر کرده و از وجود هرگونه تشنج جلوگیری کنند و عکس العمل‌شان نباید به گونه‌ای باشد که ایجاد جنجال شود.

عسگری در مورد خطای هندی که از سوی بابک داوری کمک داور این بازی برای دروازه بان صبا گرفته شد هم گفت: تصاویر ضبط شده به گونه‌ای نیست تا بتوانیم در این خصوص نظر قطعی بدهیم. زمانی که دروازه‌بان توپ را رها می‌کند، دوربین در امتداد خط جریمه قرار ندارد تا صحنه واقعی را که خطای هند اتفاق افتاده یا خیر، نشان داده شود.