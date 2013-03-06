طبیعت "هشتادپهلو" در حال نابودی/ با نشستن در ادارات نمی توان از جنگلها محافظت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین بازگیر شامگاه سه شنبه در کارگروه صیانت از جنگلهای استان لرستان با تاکید بر حفاظت از جنگلهای لرستان اظهار داشت: در این راستا حضور محیط بانان و جنگلبانان در عرصه های جنگلی و فعال شدن پاسگاههای داخل عرصه های جنگلی و مرتعی بسیار ضروری است.

وی با بیان اینکه برای حفاظت از جنگلهای لرستان باید اقدامات عملی انجام داد و گفت: به طور حتم با نشستن در ادارات و بدون هیچ گونه اقدام عملی نمی توان کار حفاظت از جنگلها را در حد مطلوب انجام داد.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان لرستان با تاکید بر ارتقا مناطق حفاظت شده لرستان عنوان کرد: در استان مانند همه دنیا 10 درصد از خاک لرستان منطقه حفاظت شده باشد.

بازگیر با تاکید بر همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط در این زمینه تصریح کرد: در این زمینه متاسفانه دستگاههای اجرایی مانند منابع طبیعی و سازمان صنعت، معدن و تجارت همکاری مطلوب را در این زمینه نداشته به طوریکه با گذشت بیش از سه سال هنوز برخی از زیستگاهها به دلیل این عدم همکاری هنوز حفاظت شده نیست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 18 هزار و 500 هکتار از منطقه "هشتاد پهلو" استان لرستان در حال از بین رفتن است عنوان کرد: متاسفانه این دستگاههای اجرایی در این زمینه تعلل می کنند در حالیکه با ارتقا این مناطق به حفاظت شده کلاس و رتبه حفاظتی این مناطق افزایش می یابد.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت انجام مطالعات امکان سنجی زیست محیطی قبل از اجرای پروژه های عمرانی در استان گفت: در این زمینه باید قبل از اجرای هر پروژه عمرانی، خدماتی، تولیدی و ... مطالعات امکان سنجی زیست محیطی انجام شود و از سلیقه ای عمل کردن دوری شود.

بازگیر با بیان اینکه همه پروژه های عمرانی مشمول ماده ارزیابی اثرات زیست محیطی هستند گفت: همچنین در صورت تخریب منابع طبیعی و محیط زیست در هنگام اجرای پروژه های عمرانی باید خسارت وارد شده برای احیا آنها پرداخت شود.