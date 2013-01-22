طبیعت لرستان چشم به راه روزهای خوب/ مناطق حفاظت شده افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، استان لرستان به رغم داشتن میراث طبیعی ارزشمند در حوزه مناطق جنگلی و زیستگاههای حیات وحش تنها بخش محدودی از آن تحت حفاظت سازمان محیط زیست قرار دارد، موضوعی که شدت تخریب ها در برخی مناطق از جمله تالابهای لرستان را افزایش داده است.

از سوی دیگر در برخی زیستگاههای حیات وحش استان از جمله زیستگاه گونه منحصر به فرد سمندر لرستانی سطح پایین حفاظتی محیط زیست موجب افزایش قاچاق این گونه شده است، در صورتیکه با ارتقا سطح حفاظت این زیستگاهها و ایجاد اهرمهای قانونی شاید بتوان قدمی موثر در زمینه حفظ حیات این گونه های ارزشمند برداشت.

زیستگاه سمندر لرستانی

در سالهای اخیر رشد قاچاق برخی گونه ها به ویژه سمندر لرستانی زنگ خطر را برای حیات وحش لرستان به صدا درآورد تا محیط زیست دست بکار شود و پاسگاههای محیط بانی را در محل زیستگاه این گونه در معرض انقراض راه اندازی کند که البته استمرار این حفاظت نیازمند تصویب قانونی و ایجاد ابزارها و امکانات لازم برای ارتقا سطح حفاظت این مناطق است.

همچنین زیستگاه حیات وحش در منطقه اشترانکوه لرستان منطقه بکر و دست نخورده دیگری است که برای حفظ و نگهداری آن برای نسلهای آینده نیازمند ارتقا سطح حفاظت و اندیشیدن تدابیر جدی حفاظتی برای آن بیش از گذشته هستیم.

در این راستا اداره کل محیط زیست استان لرستان طرح ارتقا سطح حفاظت تالابهای لرستان و همچنین زیستگاه سمندر لرستانی را در دستور کار قرار داده و مقدمات انجام این کار را نیز فراهم آورده است، موضوعی که در صورت تحقق می تواند نویدبخش روزهای خوب برای محیط زیست و طبیعت لرستان باشد.

تالابهای لرستان

محمد حسین بازگیر مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش سطح مناطق حفاظت شده این استان خبر داد و اظهار داشت: سطح مناطق حفاظت شده لرستان با ارائه طرح توجیهی و امکان سنجی به سازمان مرکزی ارتقا می یابد.

وی بیان داشت: به دلیل تنوع اقلیمی، شرایط خاص اکولوژیک، توپوگرافی، وجود گونه های منحصر به فرد، زیستگاه زمستانه گذرانی پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی طرح توجیهی و امکان سنجی دو تالاب لرستان را به سازمان مرکزی برای ارتقا حفاظت و حراست ارسال کرده ایم.

مدیرکل محیط زیست استان لرستان دو تالاب "تنوردر" را با وسعت سه هزار و 689 هکتار در شمال شهرستان دورود و بیشه دلان با وسعت هزار و 560 هکتار در جنوب شهرستان بروجرد را به عنوان مناطق معرفی شده برای ارتقا به سطح شکار و صید ممنوع عنوان کرد.

بازگیر گفت: همچنین منطقه "شاداب کوه" و "تنگ هفت" به دلیل وجود زیستگاه گونه منحصر به فرد سمندر لرستانی واقع در جنوب شرقی خرم آباد و شهرستان پلدختر با وسعتی معادل 23 هزار و 750 هکتار از جمله مناطق معرفی شده برای ارتقا سطح حفاظت هستند.

بازگیر یادآور شد: این در حالیست که مناطق "گرین" با وسعت 59 هزار و 750 هکتار، "چهار شاخ" با وسعت 13 هزار و 900 هکتار و هشتاد پهلو با وسعت 18 هزار و 500 هکتار از سال گذشته به مدت پنج سال به عنوان مناطق شکار ممنوع اعلام و آگهی رسمی شده اند.

وی افزود: همچنین ارتقا سطح حفاظت بخشی از شمال منطقه "اشترانکوه" با وسعت 25 هزار و 683 هکتار تحت عنوان پناهگاه حیات وحش سفید کوه ازنا - دورود در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل محیط زیست استان لرستان ادامه داد: در این راستا ارتقا منطقه "قالیکوه" و تالابهای پلدختر به سطح منطقه حفاظت شده پیشنهاد شده است.

زیستگاههای حیات وحش لرستان

بازگیر عنوان کرد: در این راستا طرح و نقشه تالابهای "تنوردر" و "بیشه دالان" به سازمان حفاظت محیط زیست برای ارتقا سطح حفاظت ارسال شده است.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان به پیگیریهای صورت گرفته برای ارتقا سطح حفاظت زیستگاه سمندر لرستانی اشاره کرد و گفت: در این راستا طرح تبدیل یکی از زیستگاههای اصلی سمندر لرستانی به سازمان محیط زیست داده شده است.

وی با بیان اینکه وسعت این منطقه بالغ بر 23 هکتار است، عنوان کرد: در حال حاضر پاسگاه محیط بانی در این منطقه ایجاد شده و کار حفاظت از این گونه در حال انجام است.

بازگیر با اشاره به پیگیریهای انجام شده برای تصویب منطقه حفاظت شده سمندر لرستانی، یادآور شد: این طرح با توجه به پیگیریهای ویژه رئیس سازمان محیط زیست مراحل پایانی خود را طی می کند.

بازگیر در مورد ارتقا سطح حفاظت تالابهای لرستان نیز یادآور شد: دخالت های سایر دستگاهها، ایجاد زمین های کشاورزی در حریم و محدوده تالابها و حفر چاه های غیر مجاز در منطقه از جمله مواردی است که حیات تالابهای لرستان را در معرض خطر قرار داده است و همین امر ضرورت ارتقا سطح حفاظت این مناطق را افزایش داده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر منطقه سفید کوه با 70 هزار هکتار وسعت، منطقه اشترانکوه با حدود 106 هزار هکتار وسعت و اثر طبیعی ملی غار ماهی کور با چهار هکتار وسعت از جمله مناطق تحت مدیریت این اداره کل است که امید می رود با افزایش تعداد مناطق تحت حفاظت به میانگین کشوری در این زمینه نزدیک شویم.

به هر روی طی سالهای اخیر موضوع ارتقا سطح حفاظت مناطق یاد شده توسط متولیان امر در استان مطرح شده است که امید می رود با پیگیری هر چه بیشتر مسئولان استانی و همکاری مضاعف مسئولان در سطح ملی بتوان به حفظ سرمایه های ارزشمند طبیعی استان لرستان امیدوار شد.