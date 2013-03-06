دلایل افزایش قیمت مسکن در ماههای اخیر

سید محمود فاطمی عقدا در گفتگو با مهر در خصوص علت گرانی مسکن در ماههای اخیر، اظهار داشت: در کشور اقداماتی صورت گرفت و با ساخت مسکن مهر بازار مسکن به خوبی پیش رفت و تا پیش از تحولات پولی در کشور، پروژه های مسکن مهر به خوبی قیمت ها را کتنرل کرده بود اما ورود سوداگران به این بخش که وزیر هم چند بار به این امر اشاره کرد باعث شد که بازار مسکن بهم بخورد.

وی با بیان اینکه با به ثمر نشستن کامل مسکن مهر در حد 2 میلیون و 700 هزار واحد، مشکل سوداگری در مسکن حل می شود، بیان کرد: بطور حتم ساخت واحدهای مسکن مهر، جوابگو خواهد بود علیرغم اینکه تغییرات قیمتی ناشی از تغییرات قیمت ارز در ماه های اخیر هم در بازار مسکن اثر گذار شد.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا تنها قیمت ارز بر بازار مسکن تاثیر گذار بوده است، گفت: تنها ارز نبود در مجموع موضوع تغییرات قیمتی تاثیر گذار شد زیرا صنعت ساختمان وابستگی به خارج ندارد و صنعتی است که کاملا وابسته به داخل است.

وی در این خصوص اینکه باوجود این، در بخش فولاد، نوسان ارز تاثیر زیادی را بر قیمت مسکن گذاشته است، افزود: حق بازار مسکن این نبود که با چنین افزایش قیمتی مواجه شود زیرا ما تغییر خاصی نداشتیم ضمن آنکه تولید مسکن به اندازه کافی در کشور صورت گرفته است بنابراین فقط موضوع ورود سوداگران است که باید جدی گرفته شود و دست آنها را از بازار مسکن قطع کنیم.

فاطمی عقدا با تاکید بر اینکه نباید اجازه دهیم که مسکن بازار امنی برای آنها باشد، افزود: سوداگران هم می دانند بازار مسکن برای آنها امن نیست و تولید انبوه مسکن در کشور می تواند این اقدام را در هم بشکند و بازار را به ثبات برساند.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص برنامه های وزارتخانه برای کنترل بازار کنونی مسکن، گفت: دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی و بخش تحقیقاتی مرکز بر روی برنامه هایی کار می کنند اما یکسری موارد و افزایش قیمت ها از حیطه اختیارات وزارت راه و شهرسازی خارج است مانند افزایش نرخ حامل های انرژی.

وی تصریح کرد: اگر طرح تحول اقتصادی در کشور اجرایی شود بطور حتم در قیمت مسکن تاثیر گذار خواهد بود که این موضوع هم از کنترل وزارت راه و شهرسازی خارج است.

فاطمی عقدا افزود: ما افزایش قیمت ها و سوادگری را در بازار مسکن داریم یه زمانی سطح اقتصادی جامعه تغییر می کند و همه قیمت ها باهم بالا می آید اما آن چیزی که ما به آن حساس هستیم این است که این بخش جولانگاه دلالان و سوداگران نشود وتمام تلاش ما اینست که بازار در اختیار آنها نباشد.