  1. فرهنگ و ادب
۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۵۳

انتخاب یک اثر آنلاین در بخش مکتوب جشنواره فصلی مطبوعات!

انتخاب یک اثر آنلاین در بخش مکتوب جشنواره فصلی مطبوعات!

جشنواره فصلی مطبوعات یک اثر منتشر شده در یک خبرگزاری را به عنوان برگزیده بخش مطبوعات خود معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره فصلی مطبوعات و خبرگزاری‌ها عصر امروز چهارشنبه 16 اسفند درحالی به کارخود پایان داد که اثر منتشر شده در یک خبرگزاری، به عنوان اثر برگزیده بخش مطبوعات معرفی شد.

بر اساس این گزارش هفتمین جشنواره فصلی مطبوعات وخبرگزاری‌ها در بخش طنز مطبوعات اثر راشد انصاری با عنوان «تازگی صادرات مغز دارم می‌کنم!» منتشر شده در خبرگزاری خبرآنلاین را به عنوان رتبه دوم برگزیده بخش مطبوعات خود معرفی کرد.

بخش طنز مطبوعات این جشنواره رتبه اول نداشته و پس از اثر مورد اشاره، نوشته سیدمصطفی صابری در روزنامه خراسان با عنوان «ریشه اصلی حباب در بازار شلغم» حائز رتبه سوم شد.

فهرست کامل برگزیدگان هفتمین جشنواره فصل مطبوعات و خبرگزاری‌ها و گزارش تکمیلی آئین اختتامیه این جشنواره متعاقبا ارسال می‌شود.

کد مطلب 2013221

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