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۱۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۰۲

وزیر خارجه لبنان خواستار رفع تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب شد

وزیر خارجه لبنان خواستار رفع تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب شد

وزیر امور خارجه لبنان در سخنانی در نشست وزیران خارجه کشورهای عربی، خواستار رفع تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، عدنان منصور وزیر امور خارجه لبنان خواستار رفع تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب شد. از سوی دیگر محمد عمرو کامل وزیر خارجه مصر خواستار کمک به مخالفان سوری و تقویت توان آنها شد.

نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب نیز گفت: صلح در خاورمیانه به تلاشهای بیشتر نیاز دارد. العربی با نادیده گرفتن خشونتهای گروههای مسلح مورد حمایت محور ضد سوری و نقش آنها در تشدید ناامنی و بی ثباتی در سوریه، نظام این کشور را مسئولیت خشونتها دانست.

لبنان امروز ریاست دوره ای نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب را به مصر تحویل داد.
 

کد مطلب 2013026

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