پیشنهاد خطرناک قطر در خصوص سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی گزارش داد: قطر در نشست پشت درهای بسته خود قبل از آغاز نشست رسمی وزیران امور خارجه کشورهای عربی پیشنهاد واگذاری کرسی سوریه در اتحادیه عرب به ائتلاف مخالفان سوری را مطرح کرده است.

نشست محرمانه میان حمد بن جاسم وزیر امور خارجه قطر، محمد کامل عمرو وزیر خارجه مصر و نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب برگزار شده است.

این پیشنهاد با استقبال مصر روبرو شده است. این در حالی است که وزیر امور خارجه لبنان خواستار لغو تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب شده بود.



از سوی دیگر ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس با حمایت مجدد از گروههای برهم زننده امنیت و ثبات در سوریه در عین حال به شکست سیاستهای محور ضد سوری که از آن به جامعه جهانی یاد می کند، اعتراف کرد.