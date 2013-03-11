افزایش تجهیزات کنترل نامحسوس در غرب استان تهران/ کاهش 93 درصدی نزاع خیابانی

سرهنگ ناصر اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنابر آمار جرائم ارتکابی در غرب استان تهران، نزاع و درگیری خیابانی، جرائم راهور، سرقت، تهیه، توزیع و قاچاق مواد مخدر، مزاحمتهای خیابانی، اختلافات خانوادگی به ترتیب دارای بیشترین آمار ارتکاب طی سالجاری را به خود اختصاص داده اند.

این مسئول عنوان کرد: وقوع درگیریهای خیابانی تنها مربوط به اراذل و اوباش نیست و درصد قابل توجهی از این نزاعها مربوط به تصادفات است که با تعامل مثبت دستگاه های ذیربط از جمله پلیس راهور و فرمانداریهای شهرستانهای غرب استان تهران، این مشکل رفع شده است.

کاهش 93 درصدی نزاع و درگیریهای خیابانی در غرب استان تهران

وی ادامه داد: در این زمینه طی سالجاری با تلاش نیروی انتظامی و ماموران حوزه اطلاعات و امنیت، نزاع و درگیری خیابانی با کاهشی 93 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبرو بوده است.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: وجود تجهیزات کنترل نامحسوس علاوه بر کمک به پلیس در شناسایی مجرمان، منجر به پیشگیری و کاهش وقوع جرائم می شود که متاسفانه شهرستانهای غرب استان تهران علیرغم نزدیکی به پایتخت، در این زمینه جزء ضعیف ترین شهرستانها هستند.

افزایش دوربینهای کنترل نامحسوس در شهریار، بهارستان و رباط کریم

این مسئول بیان کرد: البته به تازگی با پیگریهای نیروی انتظامی ویژه غرب استان تهران و شورای تامین شهرستانهای تابعه، بنابر دستور استاندار افزایش دوربینهای کنترل نامحسوس در شهرستانهای شهریار، بهارستان و رباط کریم تصویب شد و در دست اجرا قرار دارد.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران افزود: در سطح شهرستانهای استان تهران، اسلامشهر تنها شهرستانی است که به لحاظ برخورداری از تجهیزات و دوربینهای کنترل نامحسوس دارای وضعیت مطلوبی است و قابلیت مقایسه با سایر استانهای کشور را دارد.

کاهش 12 درصدی تخلفات حادثه خیز

وی با اشاره به عملکرد سالجاری نیروی انتظامی ویژه غرب استان تهران طی سالجاری، یادآور شد: بنابر آمار نیروی انتظامی غرب استان تهران در حوزه راهنمایی و رانندگی، وقوع تخلفات حادثه خیز در این مناطق با کاهش 12 درصدی روبرو بوده است وسایر تخلفات نیز 22 درصد کاهش داشته اند.

سرهنگ اصلانی گفت: طی سالجاری تصادفات منجر به فوت در غرب استان تهران 20 درصد کاهش و تصادفات حرجی و خسارتی نیز به ترتیب 27 درصد افزایش و 23 درصد کاهش یافته است.