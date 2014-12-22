کاهش ۱۲ درصدی ازدواج در استان مرکزی/ آرشیو ۳.۵ میلیون سند ولادت و وفات

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی، عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه یکی از وظایف ثبت احوال ثبت وقایع حیاتی و تغییرات آن برای تصمیم سازی بهتر در کشور است، افزود: تهیه آرشیو اسناد ولادت و وفات و طرح نظارت بر آرشیو برای رفع مغایرت ها در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی برای انجام وظایفی که جنبه تصدی گری دارد از دیگر اقدامات ثبت احوال است، گفت: استفاده از ظرفیت دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ICT روستایی در اولویت این اداره است.

مدیر کل ثبت احوال استان مرکزی با بیان اینکه چهار دفتر پیشخوان در اراک و چهار دفتر در ساوه فعال است، ادامه داد: براساس مصوبه کارگروه خدمات پیشخوان استانداری ۱۱ مورد از خدمات ثبت احوال به بخش غیردولتی واگذار شده است.

خسروی با اشاره به اینکه افزایش ۱۰ درصدی دفاترICT روستایی در دستور کار این اداره کل است، اضافه کرد: اکنون در شهباز، داوودآباد، شهابیه، خنجین، فرنق و مزرعه نو دفاتر ICT روستایی راه اندازی و صدور چهار مجوز برای راه اندازی دفاتر در روستاهای دیگر در دستور کار است.

در همه شهرستان های استان ایستگاه کارت هوشمند ملی در ادارات ثبت احوال و در اراک دفتر پیشخوان خیابان آیت الله سعیدی خدمات ارائه می کند

وی با بیان اینکه اکنون در همه شهرستان های استان ایستگاه کارت هوشمند ملی در ادارات ثبت احوال و در اراک دفتر پیشخوان خیابان آیت الله سعیدی خدمات ارائه می کند، تصریح کرد: این ایستگاه ها در شهر اراک به چهار ایستگاه افزایش خواهد یافت.

مدیر کل ثبت احوال استان مرکزی ادامه داد: در هفته ثبت احوال نیز ایستگاه کارت هوشمند ملی در شهرهای ساوه و خمین و فیبر نوری ادارات دو شهرستان مذکور افتتاح می شود.

خسروی با تاکید بر اینکه کارت هوشمند ملی مقدمه ای برای ورود به دولت الکترونیک و کاهش هزینه ها و صرف زمان است، گفت: کارت هوشمند ملی دارای سه کاربرد شناسایی، تصدیق هویت و امضای دیجیتال بوده و امکان جعل در آن وجود ندارد.

وی اظهار کرد:کارت هوشمند ملی به ترتیب اولویت برای سه گروه صادر می شود، گروه اول افرادی که شناسنامه آنان عکس دار شده و سن ۱۵سال دارند، گروه دوم افرادی که کارت ملی آنان مفقود شده و گروه سوم افرادی که مشخصات شناسنامه آنان تغییر کرده است.

مدیر کل ثبت احوال استان مرکزی تصریح کرد: افراد مذکور می توانند با مراجعه به سایت ثبت احوال استان و ثبت نام برای گرفتن کارت هوشمند ملی و دریافت کدرهگیری پس از ۲۴ ساعت اقدام کنند.

صدور ۲۰۹ هزار شناسنامه مکانیزه در استان مرکزی

خسروی با اشاره به اینکه صدور شناسنامه مکانیزه از اواخر سال ۸۹ در استان مرکزی آغاز شد، افزود: شناسنامه های قدیمی تا زمان تعویض برای دارندگان آن قابل استفاده بوده و پس از ۱۵ سال از تاریخ صدور افراد می توانند برای تعویض شناسنامه اقدام کنند.

وی استفاده از فن آوری های نوین را از اولویت های کاری ثبت احوال دانست و اضافه کرد: با مکانیزه شدن کلیه فرآنیدهای مربوط به چهار واقعه حیاتی از صرف زمان و هزینه پیشگیری و خدمات بهتری به اقشار جامعه ارائه می شود.

مدیر کل ثبت احوال استان مرکزی با بیان اینکه سوم تا نهم دی ماه هفته ثبت احوال است، گفت: در این هفته برنامه های چون گلباران گلزار شهدا، برگزاری مراسم ویژه به مناسبت روز ملی ثبت احوال، مراسم ویژه روز ثبت احوال، رونمایی از سند سجلی شهید شاخص استان، ملاقات با ائمه جمعه و سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه، جشنواره فرهنگی ورزشی و افتتاح ایستگاه کارت هوشمند ملی برگزار می شود.

از سال تاسیس ثبت احوال استان مرکزی تا کنون هر سال نام فاطمه رتبه نخست فراوانی نام را به خود اختصاص داده است

خسروی با بیان اینکه از سال تاسیس ثبت احوال استان مرکزی ۱۳۰۴ تا کنون هر سال نام فاطمه رتبه نخست فراوانی نام را به خود اختصاص داده است، اضافه کرد: در فراوانی نام محمد استان مرکزی به عنوان دومین استان کشور ثبت شده است.

وی ادامه داد: در استان مرکزی نام های فاطمه با ۶۳۷ فراوانی، امیرعلی با ۴۵۳ فراوانی، زهرا با ۴۰۹ فراوانی رتبه های اول تا سوم نامگذاری را در هشت ماهه اول سال جاری به خود اختصاص دادند.

مدیر کل ثبت احوال استان مرکزی با تاکید بر اینکه ثبت و انتشار آمارهای جمعیتی از عوامل موثر و ضروری برای برنامه ریزی و تصمیم سازی در کشور است، گفت: بالاترین درصد ثبت به موقع وقایع حیاتی ولادت، وفات، ازدواج و طلاق با رتبه اول به استان مرکزی در سال جاری تعلق گرفت.

رشد دو و شش دهم درصدی ولادت از ابتدای سال جاری

خسروی با بیان اینکه در هشت ماهه اول سال جاری ۱۵ هزار و ۱۰ مورد ولادت در استان مرکزی ثبت شد، گفت: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل دو و شش دهم درصد رشد داشته است.

وی اظهار کرد: از این تعداد ۱۲ هزار و ۲۵۷ ولادت شهری، دو هزار و ۷۵۳ ولادت روستایی ثبت شد و از کل تعداد ولادت هفت هزار و ۸۰۴ پسر و هفت هزار و ۲۰۶ دختر در استان مرکزی متولد شدند.

مدیر کل ثبت احوال استان مرکزی با بیان اینکه به نسبت جنسیتی در کشور ولادت ۱۰۵ بوده و در استان ۱۰۸ است، اضافه کرد: در استان مرکزی در مقابل تولد هر ۱۰۰ دختر، ۱۰۸ پسر متولد می شود.

خسروی متوسط ولادت در هشت ماهه اول سال جاری را ۶۱ واقع در هر روز دانست و افزود: بیشترین ولادت در شهر اراک با شش هزار و ۶۲۷ مورد و کمترین ولادت به آشتیان با ۱۱۳ واقعه ثبت شده است.

وی با بیان اینکه استان مرکزی سومین استان دارای کمترین ولادت به نسبت سهم جمعیت کشور است، اضافه کرد: در صورت ادامه این روند در آینده دچار مشکلاتی چون کاهش نیروی جوان برای فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و افزایش هزینه ها می شویم.

کاهش چهار و ۹ دهم درصدی وفات در استان مرکزی

مدیر کل ثبت احوال استان مرکزی با اشاره به اینکه در هشت ماهه اول سال جاری چهار هزار و ۸۹۹ واقعه وفات در استان مرکزی ثبت شده است، افزود: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار و ۹ دهم درصد کاهش داشته است.

خسروی با بیان اینکه از این تعداد سه هزار و ۶۲ واقعه شهری و هزار و ۸۳۷ واقع روستایی بود، اضافه کرد: از تعداد کل وقایع وفات دو هزار و ۷۹۳ مرود مرد و دو هزار و ۱۰۶ مورد زن بود.

وی متوسط ثبت وفات در هشت ماهه اول سال جاری در استان را ۱۹ و ۹ دهم که معادل ۲۰ واقع به صورت روازنه عنوان کرد و گفت: بیشترین واقعه وفات مربوط به اراک با دو هزار و ۳۲۲ واقعه و کمترین مربوط به فراهان با ۹۵ واقع ثبت شده است.

کاهش ۱۲ درصدی ازدواج در استان مرکزی

مدیر کل ثبت احوال استان مرکزی با بیان اینکه در هشت ماهه اول سال جاری ۹ هزار و ۱۸۹ واقعه ازدواج در استان مرکزی ثبت شده است، اظهار کرد: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد کاهش داشته است.

خسروی با اشاره به اینکه از این تعداد هفت هزار و ۱۱۷ ازدواج شهری و دو هزار و ۷۲ ازدواج روستایی ثبت شده است، افزود: بیشترین ازدواج ثبت شده مردان در سن ۲۵ تا ۲۹ سالگی با سه هزار و ۷۰۵ نفر و بیشترین ازدواج ثبت شده زنان در سن ۲۰ تا ۲۴ سالگی و با دو هزار و ۹۱۶ نفر به ثبت رسیده است.

وی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون میانگین سن ازدواج پسران ۴/۲۸ و در دختران ۴/۲۳ بود، که شهرهای اراک، ساوه و خمین بیشترین میزان ازدواج به نسبت سهم جمعیت و آشتیان و تفرش کمترین میزان ثبت ازدواج به نسبت سهم جمعیت را دارا هستند.

ثبت دو هزار و ۳۱۷ واقعه طلاق در استان مرکزی

مدیر کل ثبت احوال استان مرکزی همچنین از ثبت دو هزار و ۳۱۷ واقعه طلاق در استان مرکزی طی هشت ماه گذشته خبر داد و افزود: از این تعداد هزار و ۹۶۳ واقع طلاق شهری و ۳۵۴ واقع روستایی بوده است.

خسروی با بیان اینکه در هشت ماهه اول سال جاری بیشترین طلاق ثبت شده در مردان در سن ۲۵ تا ۲۹ سال و در زنان ۲۰ تا ۲۴ ثبت شده است، اضافه کرد: به طور متوسط روزانه ۹ و چهار دهم واقعه طلاق در استان مرکزی ثبت می شود.

وی ادامه داد: شهرهای اراک، ساوه و خمین بیشترین میزان ثبت طلاق و شهرهای خنداب و تفرش کمترین میزان ثبت طلاق را دارا هستند.

مدیر کل ثبت احوال استان مرکزی با بیان اینکه نسبت طلاق به ازدواج در سال ۹۲ در استان مرکزی چهار و یک دهم بود و در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج ۲۴ طلاق ثبت شد، گفت: این عدد در هشت ماهه سال جاری نزدیک به چهار بود.

خسروی ۱۴ و یک دهم درصد طلاق ها را مربوط به یکسال اول زندگی مشترک و ۵۱ درصد آن را مربوط به پنج سال اول زندگی مشترک عنوان و تصریح کرد: برای کاهش آمار طلاق و افزایش ازدواج نیازمند برنامه های مدون و هدایت جوانان از طریق آموزش هستیم.