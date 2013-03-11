انتشار نوار ویدئویی هفت گروگان کشته شده از سوی القاعده/ توافق نامه صلح در کنگو امضا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، امروز دوشنبه نوار ویدئویی از اجساد هفت گروگان گروه مسلح وابسته به القاعده در اینترنت پخش شده است که خبر کشته شدن آنها را تایید می کند.

دیپلمات های اروپایی دیروز خبر کشته شدن هفت گروگان را اعلام کرده بودند. گفتنی است این هفت نفر در تاریخ 16 فوریه در یک کمپ شرکت ساختمانی "سراکو " در نیجریه به گروگان گرفته شده بودند.

برقراری صلح در مرز مشترک، شرط انتقال نفت از سودان جنوبی به سودان

در خبری دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داد توافق انتقال نفت از سودان جنوبی به سودان هنوز نامشخص است و این انتقال به شرطی انجام خواهد شد که هر دو کشور نیروهای خود را از منطقه مرزی غیر نظامی دو کشور خارج کنند.

توافق ایجاد منطقه مرزی غیر نظامی بین دو سودان سال گذشته میلادی و پس از دیدار روسای جمهور این دو کشور به دست آمد.

گفتنی است که دولت سودان جنوبی بیش از یک سال پیش انتقال نفت به سودان را به علت به وجود آمدن اختلاف در هزینه های حمل و نقل نفت متوقف کرد.

فرانسه و چاد در پی ایجاد منطقه ای امن در شمال شرقی مالی هستند

رویترز همچنین در گزارشی با اشاره به سخنان ژان لودریان وزیر دفاع فرانسه اعلام کرد دو کشور فرانسه و چاد با اعزام نیرو به شمال شرق مالی، این منطقه را از کنترل گروه های مسلح وابسته به القاعده خارج و آنجا را به منطقه ای امن تبدیل خواهند کرد.

وی اعلام کرد انتظار می رود که این عملیات طی 3 هفته آینده یعنی حدودا تا پایان ماه مارس به پایان برسد.

امضای توافق نامه صلح دولت کنگو با مخالفان تا 15 مارس

خبر دیگر اینکه جمهوری دموکراتیک کنگو تا تاریخ 15 مارس با مخالفان شرق این کشور که طی یک سال گذشته در این منطقه دست به شورش زده بودند، تفاهم نامه امضا خواهد کرد. بر اساس این تفاهم نامه مخالفان شرق کنگو پس از حضور صلح بانان سازمان ملل متحد از شورش دست خواهند کشید و در مقابل دولت کنگو نیز بازگرداندن پناهندگان قبیله توتسی را از رواندا سرعت می بخشد.

خروج نیروهای دو سودان از منطقه مرزی دو کشور



خبر دیگر اینکه"عبدالرحیم محمد حسین" وزیر دفاع سودان اعلام کرد عملیات خروج نیروهای دو سودان از منطقه مرزی دو کشور آغاز شده است. وی پس از بازگشت از آدیس آبابا در کنفرانس مطبوعاتی در فرودگاه خارطوم به خبرنگاران گفت عملیات خروج نیروهای نظامی دو سودان از مرز مشترک دو کشور آغاز شده و تا پایان هفته آینده به اتمام خواهد رسید.

وی افزود این توافق نامه پس از دیدار روز جمعه اش با "جان کنگ" وزیر دفاع سودان جنوبی در آدیس آبابا به امضا رسیده است.

به گفته محمد حسین، دو کشور برای ایجاد منطقه حائل غیر نظامی برای مدت زمان طولانی به توافق رسیده اند و تمایل دارند که این امر هرچه زودتر تحقق یابد.

