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۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۵۶

فدراسیون بسکتبال خبر داد:

هواداران پتروشیمی تا اطلاع ثانوی محروم شدند/ محرومیت یک ساله برای آرزومندیان

هواداران پتروشیمی تا اطلاع ثانوی محروم شدند/ محرومیت یک ساله برای آرزومندیان

کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال با تشکیل جلسه در خصوص اتفاقات دیدار تیم‌های پتروشیمی و مهرام، هواداران تیم پتروشیمی را تا اطلاع ثانوی از حضور در دیدارهای خانگی این تیم محروم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون بسکتبال، این جلسه با حضور نمایندگان وزارت ورزش و جوانان، اعضای کمیته‌ انضباطی، ناظر مسابقه، اولیاءزاده داور مسابقه و ایزدپناه، صمدزاده و آرزومندی از باشگاه مهرام برگزار شد که تصمیمات اتخاذ شده در این نشست به شرح زیر است:

1- علی آرزومندیان به جهت ضرب منتهی به جرح به یک سال محرومیت از شرکت در مسابقات تحت هر عنوان و پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. با توجه به رو به اتمام بودن مسابقات مابقی محرومیت وی در فصل آتی مسابقات محاسبه می‌شود. 

2- حمیدرضا صمد‌زاده سرپرست تیم مهرام به جهت نحوه اعتراض به میز داوران پس از اتمام مسابقه و همچنین عدم کنترل آرزومندیان که منجر به ورود ضرب منتهی به جرح داور مسابقه شده که چنین اعمال و رفتاری تاکنون بی‌سابقه بوده است. کمیته انضباطی صمدزاده را به پرداخت مبلغ 20 میلیون ریال جریمه نقدی تنبیه کرد.

3- در مورد تیم بسکتبال ماهشهر با توجه به عدم توانائی کنترل و تخلف تماشاچیان در دو بازی مقابل مهرام تهران و چنانچه نیاز به مسابقه پنجم باشد، تمامی مسابقات تیم مذکور تا اطلاع ثانوی بدون حضور تماشاچی انجام می‌شود. حضور تماشاچیان در مسابقات فصل آتی منوط به تصمیم مجدد کمیته انضباطی خواهد بود.

4- باشگاه پتروشیمی ماهشهر به جهت عدم ایفای تعهدات خود در حفظ آرامش محیط مسابقه و ورود تماشاچیان بیش از تعداد توافق طرفین، به پرداخت 200 میلیون ریال جریمه نقدی نیز تنبیه شده است.

کد مطلب 2017482

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