شانزدهمين نمايشگاه سوغات نوروزي و صنايع دستي عيدي نمايشگاه اصفهان به مسافران نوروزي است

به گزارش خبرگزاری مهر، 130 مشاركت كننده از استان هاي اصفهان، تهران، آذربايجان شرقي، زنجان، كرمانشاه، كرمان، چهار محال و بختياري، البرز، گلستان، همدان و فارس نوروز 92 به محل نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان جنب پل شهرستان، قديمي ترين پل ديار نصف جهان، مي آيند تا انواع صنايع دستي سراسر ايران و سوغات استان هاي مختلف كشور را در معرض ديد مهمانان نوروزي و علاقمندان قرار دهند.

خاتم كاري، ميناكاري، سفال، تراش سنگ، آيينه كاري، سوخت روي چوب، سرمه دوزي، سراجي سنتي، فرش و گليم، نمدكاري، نقاشي و خوشنويسي، قلمزني، دكوراسيون، تذهيب روي ظروف سفال، مجسمه سازي، دوخت لباس هاي سنتي، گل هاي دست ساز، پيكرتراشي و منبت از جمله هنرها، آثار و دستاوردهايي است كه در اين نمايشگاه به نمايش در مي آيد.

مشاركت و حضور پر رنگ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان و ارايه تخفيف و اهميت بخشي بيشتر به توليدكنندگان صنايع دستي و هنرمندان اين عرصه از ويژگي هاي مهمي است كه نمايشگاه امسال از آن برخوردار شده است.

هنرمندان در بخش هايي از اين نمايشگاه به توليد و آفرينش آثار هنري خود مي پردازند كه بي شك براي علاقمندان به فراگيري اين هنرها مفيد خواهد بود.

اين نمايشگاه طي ساعات بازديد 16 الي 22 در 4300 مترمربع فضاي مفيد نمايشگاهي داير و آماده بازديد همشهريان، مسافران نوروزي، هنردوستان، هنرمندان و مسؤولان اين حوزه است.