ورزش کشور در حال تعالی و ترقی است/ اميدواريم پرچم ايران هر روز به اهتزاز درآید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در اين مراسم که با حضور اعضای هيات وزيران در محوطه ساختمان هيات دولت برگزار شد، قهرمانان کشتی و مربيان و مسئولان فدراسيون کشتي جوايز خود را از دست رييس جمهور دريافت کردند.

دکتر احمدی‌نژاد در سخنانی با تشکر از قهرمانان و مسئولان فدراسيون کشتی گفت: امروز ورزش در ايران همچون ساير بخش‌ها در حال تعالی و ترقی است و در ساير بخش‌های ورزشی به خصوص در زمينه كشتی، قهرمانان عزيز کشورمان پی در پی افتخار آفرينی می‌كنند.

رئيس جمهور همچنین خاطرنشان كرد: اميدواريم به دست جوانان عزيز کشورمان پرچم ايران عزيز هر روز به اهتزاز درآمده و توانمندی و فرهنگ اين ملت به نمايش درآيد.

وي خطاب به ورزشکاران تصريح کرد: شما ورزشكاران پيشگامان حركتی هستيد كه روحيه خودباوری، شجاعت، حركت و اميد را به ملت ايران می‌دهيد.

در پايان اين مراسم قهرمانان کشتی با رئیس جمهور عکس يادگاری گرفتند.