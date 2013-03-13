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۲۳ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۳۱

احمدی‌نژاد در تجلیل از قهرمانان کشتی:

ورزش کشور در حال تعالی و ترقی است/ اميدواريم پرچم ايران هر روز به اهتزاز درآید

ورزش کشور در حال تعالی و ترقی است/ اميدواريم پرچم ايران هر روز به اهتزاز درآید

رئیس جمهور ایران در حاشیه نشست امروز چهارشنبه هیات دولت از قهرمانان جام جهانی کشتی آزاد و فرنگی 2013 تهران و برخی از مسئولان فدراسیون کشتی تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در اين مراسم که با حضور اعضای هيات وزيران در محوطه ساختمان هيات دولت برگزار شد، قهرمانان کشتی و مربيان و مسئولان فدراسيون کشتي جوايز خود را از دست رييس جمهور دريافت کردند.

دکتر احمدی‌نژاد در سخنانی با تشکر از قهرمانان و مسئولان فدراسيون کشتی گفت: امروز ورزش در ايران همچون ساير بخش‌ها در حال تعالی و ترقی است و در ساير بخش‌های ورزشی به خصوص در زمينه كشتی، قهرمانان عزيز کشورمان پی در پی افتخار آفرينی می‌كنند.

رئيس جمهور همچنین خاطرنشان كرد: اميدواريم به دست جوانان عزيز کشورمان پرچم ايران عزيز هر روز به اهتزاز درآمده و توانمندی و فرهنگ اين ملت به نمايش درآيد.

وي خطاب به ورزشکاران تصريح کرد: شما ورزشكاران پيشگامان حركتی هستيد كه روحيه خودباوری، شجاعت، حركت و اميد را به ملت ايران می‌دهيد.

در پايان اين مراسم قهرمانان کشتی با رئیس جمهور عکس يادگاری گرفتند.

کد مطلب 2017908

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