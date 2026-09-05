ملاقات مردمی سازمان وظیفه عمومی ۱۶ شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه ای اعلام کرد: جلسه ارتباط مستقیم مشمولان و خانواده های آنان با ریاست و معاونین سازمان در روز دوشنبه مورخ ۱۶ شهریور ماه سال جاری در محل سازمان وظیفه عمومی از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ صبح برگزار می شود .

همچنین به طور همزمان مشمولان و خانواده های آنان می توانند با معاونین وظیفه عمومی استان هادرسراسر کشوردر مرکز نظارت همگانی ۱۹۷ استان از ساعت۰۸:۳۰ تا ۱۱:۰۰ صبح ارتباط برقرار کنند.

گفتنی است ؛ حضور مشمول جهت رسیدگی به درخواست وی در جلسه ملاقات مردمی با مسئولان سازمان الزامی است.