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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

ملاقات مردمی سازمان وظیفه عمومی ۱۶ شهریور

ملاقات مردمی سازمان وظیفه عمومی ۱۶ شهریور

مشمولان و خانواده‌های آنان ۱۶ شهریور می‌توانند با مسئولان سازمان وظیفه عمومی فراجا دیدار و درخواست‌های خود را مطرح کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه ای اعلام کرد: جلسه ارتباط مستقیم مشمولان و خانواده های آنان با ریاست و معاونین سازمان در روز دوشنبه مورخ ۱۶ شهریور ماه سال جاری در محل سازمان وظیفه عمومی از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ صبح برگزار می شود .

همچنین به طور همزمان مشمولان و خانواده های آنان می توانند با معاونین وظیفه عمومی استان هادرسراسر کشوردر مرکز نظارت همگانی ۱۹۷ استان از ساعت۰۸:۳۰ تا ۱۱:۰۰ صبح ارتباط برقرار کنند.

گفتنی است ؛ حضور مشمول جهت رسیدگی به درخواست وی در جلسه ملاقات مردمی با مسئولان سازمان الزامی است.

کد مطلب 6938195
مهسا حيدری توچائی

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