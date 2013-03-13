به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی امروز چهارشنبه در نشستی خبری به تشریح برنامه ها و اقدامات فرمانداری تهران برای برگزاری چهارمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا و یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پرداخت.

وی در خصوص چگونگی انتخاب هیات اجرایی دو انتخابات پیش رو گفت: 30 نفر معتمد توسط فرماندار انتخاب می شوند که این معتمدین 8 نفر را با رای مخفی خود به عنوان اعضای هیات اجرایی انتخاب می کنند و 5 نفر نیز به عنوان عضو علی البدل انتخاب می شوند.

فرهادی افزود: از 17 فروردین 92 شروع انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط وزیر کشور ابلاغ می شود و ظرف 5 روز هیات اجرایی برای انتخابات شورای شهر تشکیل و روز 23 فروردین ثبت نام از کاندیداها آغاز خواهد شد.

وی تصریح کرد: ثبت نام شوراها در فرمانداری تهران و در روستاها در بخش داری ها انجام می شود.

فرماندار تهران همچنین در خصوص انتخابات ریاست جمهوری گفت: از 15 اردیبهشت 92 ظرف مدت 5 روز هیات اجرایی برای انتخابات ریاست جمهوری تشکیل و از 21 اردیبهشت نیز ثبت نام کاندیداها در وزارت کشور آغاز می شود و بعد از طی شدن مراحل تعیین صلاحیت ها و تبلیغات کاندیداها در 24 خرداد انتخابات برگزار می شود.

وی همچنین تصریح کرد: درصدد هستیم تا پایان روز شنبه نتایج انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کنیم.

فرماندار تهران در ادامه نشست خود با بیان اینکه تمام نمایندگان کاندیداها می توانند از صفر تا 100 برگزاری انتخابات حضور داشته باشند، تصریح کرد: نمایندگان کاندیداها می توانند تا پایان شمارش آرا در شعب اخذ رای حضور داشته باشند بنابراین با این شیوه حتی کاندیداها می توانند زودتر از وزارت کشور به نتایج انتخابات دسترسی داشته باشند.

وی با بیان اینکه احزاب نیز می توانند نمایندگانی در شعب اخذ رای داشته باشند، گفت: قانون تعیین کرده احزاب به شرطی که پروانه داشته باشند می توانند در شعب اخذ رای نماینده داشته اما باید قبل از انتخابات نیروهایشان را به عنوان ناظر به فرمانداری معرفی کنند و مشخصات آنان را به ما بدهند تا بتوانند در شعب حضور داشته باشند.

فرماندار تهران تصریح کرد: هیچ کدامیک از نمایندگان کاندیداها و احزاب حق دخالت در انتخابات را ندارند و تنها می توانند ناظر بر اجرای آن باشند و اگر تخلفی مشاهده کردند آنها را به نهادهای ذیربط گزارش دهند.

وی همچنین در مورد چگونگی برقراری امنیت در زمان اخذ رای گفت: تهران شرایط امنیتی خاصی دارد و بیشتر مورد توجه بیگانگان است و از طرفی رسانه های خارجی به شدت انتخابات ایران را رصد می کنند بنابراین در هر شعبه اخذ رای بین سه تا 5 نفر مامور تامین امنیت آن هستند که تقریبا 500 هزار نفر برای این کار به کار گرفته خواهند شد.

فرهادی ادامه داد: همچنین 99 گردان عاشورا از بسیج مستضعفین نیز آماده باش هستند و تدابیرهای لازم در بحث نیرو فراهم شده تا امنیت 4000 شعبه اخذ رای تامین گردد.

فرماندار تهران بازدید از مکانهای شعب اخذ رای را یکی دیگر از برنامه های فرمانداری دانست و گفت: مدارس باید امتحاناتشان تا 20 خرداد تمام شده باشد و همچنین برگزاری مراسم سالگرد امام خمینی (ره) در 14 خرداد یک مانور امنیتی است و آمادگی ما را بیش از پیش خواهد کرد.