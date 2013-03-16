بی تدبیریهای مدیریتی گریبانگیر فوتبال هرمزگان/ تیم آرامش می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر، آلومینیوم هرمزگان پس از چهار سال حضور در لیگ یک توانست ردای لیگ برتری بودن را بر تن کند اما کش و قوص های فراوان مالی موجب جدایی چند بازیکن کلیدی تیم همچون محمد آرام طبع، ابوالفضل ابراهیمی، بابک حاتمی و علی کریمی (بازیکنان قرض شهرداری تبریز) و بهمن طهماسبی که با مدیریت باشگاه اختلافاتی داشت، شد تا این باشگاه بحران مدیریت را پیش از شروع فصل تجربه کند، آغاز یارگیری ها از میانه های فصل نقل و انتقالات تنها مجال جذب بازیکنانی را داد که طرفداران خاصی را در بین تیمهای لیگ برتری نداشتند و بضاعت مالی تیم هم اجازه جذب حتی بازیکنان درجه دو لیگ را هم نمی داد.

اکبر میثاقیان سرمربی آلومینیوم ک از نوع یارگیری ها رضایت چندانی نداشت سعی کرد تا با جذب حداقل شاگردان قدیمی همچون رضا ناصحی، پیری زاده، امجد شکوه مقام، میثم آقایی و بازیکنانی که در تیم سقوط کرده شهرداری تبریز به لیگ یک تجربه اندکی در لیگ برتر داشتند را جذب کند تا کورسوی امیدی برای ماندن در لیگ داشته باشد.

"آلومینیوم شگفتی ساز لیگ برتر خواهد شد" گفته های که میثاقیان پیش از آغاز لیگ بارها در رسانه ها اعلام کرد. شکست یک بر صفر از استقلال در ورزشگاه آزادی آغازی خوب برای آلومینیومی بود که سعی در کسب رتبه های میانه جدول داشت تیمی که در ادامه راه حتی فانوس بدستی را تجربه کرد ولی تدابیر مربی کهنه کار، این تیم را در مرز میان ماندن و رفتن نگه داشت.

شکست خارج از خانه آلومینیوم در تهران مقابل پیکان در هفته هشتم دور رفت لیگ برتر شایعات تغییر میثاقیان را بر سر زبانها انداخت، تا جائیکه از گوشه و کنار شایعات مذاکره باشگاه با پرویزمظلومی به گوش می رسید اما مصاحبه های مدیریت باشگاه در حمایت از میثاقیان و تکذیب مذاکره با مظلومی بیانگر داستانی دیگر بود، جباری زاده بارها در رسانه ها ماندن میثاقیان تا آخر فصل را نوید می داد. آلومینیوم با قرار گرفتن در جایگاه چهاردهم نیم فصل اول را به پایان رساند.

بسیاری از کارشناسان بر این اعتقاد بودند اگر باشگاه به دنبال کسب نتایج بهتر است باید قبل از آغاز نیم فصل دوم اقدام به تغییر کادرفنی و یا جذب بازیکنان نامدار کند، باشگاه به جذب سه مهاجم اکتفا کرد، میلاد میداوودی بهترین خرید نیم فصل باشگاه بود اما جذب مجتبی زارعی که تجربه نیمکت نشینی در گهر دورود را داشت و ایمون زایدی که حتی باشگاه های امارات او را نمی خواستند انتقاداتی را به همراه داشت.

از سوی دیگر رفتارهای دوگانه مدیریت باشگاه هم از درون تیم را با تنش هایی روبرو کرد اخبار رسیده از تهران نشان از مذاکرات جدی باشگاه با پرویزمظلومی در لابی هتل لاله را می داد این اخبار خیلی زودتر از آنکه فکرش می شد تیم را به حاشیه برد. شکست مقابل استقلال و نتایج تساوی زمینه های برکناری کادر فنی را رقم زد. میثاقیان که به مربی روزهای سخت و دشوار معروف بود پس از دریافت گل دقیقه 91 و قبول شکست خانگی مقابل پیکان در تفکر گرفتن سه امتیاز خارج از خانه مقابل صنعت نفت آبادان و تصاحب جایگاه سیزدهم جدول بود که سرمربی گیری پرویزمظلومی بروی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت. سرمربی سابق استقلال در اولین نشست مطبوعاتی هیچ قولی برای ماندن در لیگ نداد و تلاش برای ماندن تنها وعده این مربی بود.

برکناری میثاقیان در 9 هفته پایانی لیگ انتقادات زیادی را به همراه داشت، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند برکناری کادر فنی در هفته های پایانی و حساس لیگ کار چندان معقولی نیست و کادر فنی جدید فرصت چندانی برای تغییرات تاکتیکی و کسب نتایج قابل قبول ندارد.

تساوی مقابل صنعت نفت و پرسپولیس ره آورد مظلومی در هفته های اول حضور در آلومینیوم بود، شکست دور از انتظار شش بر صفر مقابل فجر شهیدسپاسی شیراز شوک بزرگی را به فوتبال دوستان هرمزگانی وارد کرد، تساوی مقابل ذوب آهن در خانه و طلسم 270 دقیقه عدم گلزنی مهاجمان آلومینیوم موجب اعتراض هوادران شد. اما حاشیه ها زمانی به اوج رسید که مدیرعامل باشگاه آلومینیوم پس از بازی مقابل فجرسپاسی حرف از تبانی و نقش کادرفنی قبلی در شکست آلومینیوم به میان آورد.

بازیکنان تبانی کننده را نابود می‌کنیم/ رویانیان یکی از عوامل شکست آلومینیوم بود

مدیرعامل باشگاه آلومینیوم که این شکست را غیرقابل باور و مشکوک می داند از کسر 15 درصدی قرار داد بازیکنان و کادر فنی این تیم به خبرنگار مهر خبر داد و گفت: پیگیری می کنیم که چه بازیکنانی با برخی از آقایان که از باشگاه آلومینیوم کنار گذاشته شدند خط می گیرند و به صورت تعمدی باعث این شکست سنگین تیم شدند، اگر قرار به سقوط آلومینیوم باشد آنها را نابود خواهیم کرد.

حسین جباری زاده با تاکید بر اینکه برخی‌ها که از تیم کنار گذاشته شدند روی عملکرد بعضی از بازیکنان این تیم تاثیر می‌گذارند، گفت: پیگیری می‌کنیم چه بازیکنانی به صورت تعمدی باعث باخت تیم شدند و اگر قرار به سقوط باشد، برای نابودی آنها دست به هر کاری خواهم زد.

جباری‌زاده که تجربه ای برای هدایت آلومینیوم در لیگ برتر نداشت حتی رویانیان را هم عامل شکستها و عدم نتیجه گیری های آلومینیوم عنوان می کرد، وی همچنین معتقد بود به غیر از عملکرد ضعیف بازیکنان تیم، مسائل دیگری وجود داشت که از عوامل اصلی شکست سنگین تیم ما مقابل فجرسپاسی بود. متاسفانه برخی‌ها که از تیم کنار گذاشته شده‌اند، هنوز در امور تیم دخالت داشته و روی عملکرد بعضی از بازیکنان تیم تاثیر می‌گذارند. امیدوارم پولی که آنها از باشگاه آلومینیوم گرفتند، حرامشان باشد.

این گفته های در حالی از سوی مدیریت باشگاه عنوان شد که پرویز مظلومی در کنفرانس پس از بازی زمین چمن مصنوعی را عامل شکست سنگین مقابل فجرسپاسی عنوان کرده بود. مصاحبه های آتشین مدیریت در مورد عوامل خارج از باشگاه که نشان از دخالت کادر فنی قبلی را می داد ادامه داشت حتی اعلام اسامی این نفرات تا قبل از بازی با صبای قم را وعده داد. این حاشیه ها تا آنجا پیش رفت که آتیلا حجازی هم در مصاحبه با رسانه ها بر این موضوع تاکید کرد. بدون آنکه به حواشی این گفته ها و تاثیر آن بر روی بازیکنان و هواداران فکر کنند.

آتیلا حجازی هم با اشاره به اتفاقات دیدار تیم‌های فوتبال آلومینیوم هرمزگان و فجر شهید سپاسی گفت‌: نمی‌دانم در این بازی چه اتفاقاتی رخ داده بود‌.‌ خیلی بعید است تیمی که جلوی پرسپولیس 70 دقیقه زمین بازی را در اختیار داشته و یا تا دقایق پایانی دیدار مقابل صنعت نفت با نتیجه 2 بر یک از حریفش جلو بوده به یکباره جلوی تیم متوسطی همچون فجر 6 گل بخورد‌.‌ این چنین چیزی اصلا امکان ندارد، مگر در یک شرایط غیر طبیعی و عجیب‌.‌ نمی‌خواهم کسی را مقصر بنامم چون هنوز چیزی مشخص نشده ولی فکر می‌کنم اگر بازی با فجر همچنان ادامه پیدا می‌کرد ما ظرفیت خوردن حتی 15 گل را داشتیم‌.‌ متاسفانه همه بازیکنان ما در این دیدار رفتاری غیر طبیعی داشتند و ما دعا می‌کردیم هرچه سریعتر تمام شود‌.‌

مربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان با تاکید بر اینکه مسببان بروز این اتفاقات را پیدا خواهیم کرد معتقد بود در بازی آلومینیوم و فجر سپاسی با آبرو و حیثیت فوتبال یک استان بازی شد و باید با عوامل بروز چنین شرایطی به شدیدترین شکل ممکن برخورد شود‌.‌ از بعد این بازی دائما به نتیجه رقم خورده فکر می‌کنم اما به هیچ وجه نمی‌توانم بپذیرم آلومینیوم که در هفته‌های اخیر سازمان دفاعی بسیار خوبی داشته چگونه ممکن است جلوی تیم متوسطی مثل فجر شش گل بخورد‌.‌

وی در پاسخ به این سوال که "آیا در خلال برگزاری این دیدار نمی شد با تغییر سیستم بازی و انجام تعویض‌های مثمرثمر شرایط بازی را عوض کرد" عنوان می کند که ما تمام آنچیزی که به ذهنمان می‌رسید تا شرایط بازی تغییر کند را انجام دادیم اما بازیکنانی هم که به عنوان جانشین راهی زمین شدند شرایط به مراتب بدتری داشتند‌.‌ متاسفانه در این دیدار بازیکنان ما اشتباهات بچه‌گانه‌ای مرتکب می‌شدند که حتی در مدارس فوتبال هم رقم نمی‌خورد‌.‌ تیم ما در این بازی چهار گل را از روی تک به تک خورد و نکته دیگر این که فکر نمی کنم میانگین دوندگی بازی ما در این دیدار بیش از 3 کیلومتر بوده باشد.‌

حجازی هم از معرفی مسببان این اتفاق تا پایان هفته خبر داد. اما حاشیه ها به اینجا ختم نشد و پرویز مظلومی هم پیش از دیدار با ذوب آهن خبر از تماس های مشکوک با بازیکنان داد تا تیمی که بیشتر از هر روز دیگر به آرامش نیاز داشت همچنان در اندیشه پیدا کردن مقصران باشد.

مظلومی همچنین درباره اظهارنظر جباری زاده مبنی بر اینکه برخی افراد قدیمی آلومینیوم به بازیکنانش قبل از بازی با فجر خط داده بودند،‌ عنوان کرد: پرینت تلفن آن هایی که شب قبل از بازی با بازیکن و کادر پزشکی تیم تماس برقرار کرده اند وجود دارد و باشگاه این‌ها را استخراج کرده است. مطمئنا مدیریت باشگاه با جدیت پیگیر این مسائل است و جلوی شیطنت ها را خواهد گرفت. وی با بیان اینکه چمن ورزشگاه دستغیب به هیچ وجه در حد کیفیت مسابقات لیگ برتر و حتی لیگ یک هم نبود، تصریح کرد: این مسأله نمی تواند نتیجه بدست امده را توجیه کند اما یکی از دلایلی که بازیکنانمان نتواسنتد حتی 50 درصد کیفیت خود را بروز دهند همین چمن بی کیفیت بود.

حتی بیانیه بازیکنان باشگاه و عذرخواهی آنها از مردم هرمزگان هم باعث نشد تا بیش از پنج هزار نفر در ورزشگاه 20 هزار نفری خلیج فارس بندرعباس بازی آلومینیوم و ذوب آهن را از نزدیک تماشا کنند. دیداری که برای آلومینیوم به گفته باشگاه یک بازی شش امتیازی بود !

نکته جالب دیگر آنکه باشگاه به جای جمع کردن حاشیه ها وارد حاشیه تازه تر شد. داستان ایمون زاید و پرویزمظلومی تیتر روزنامه های ورزشی شد گلایه های مظلومی از تمارض ایمون زاید در تمرینات جنجال آفرین شد و بار دیگر مدیریت باشگاه وارد داستان شد و در گفتگو با رسانه ها در مورد گلایه‌های پرویز مظلومی سرمربی این تیم از ایمون زائد عنوان کرد: اگر به این نتیجه برسیم که حرکات مهاجم‌مان تمارض است صد در صد با او برخورد خواهیم کرد. کادر پزشکی تیم هنوز تشخیص نهایی نداده است. MRI باید برسد و بتوانیم در مورد او صحبت کنیم به هر حال سرمربی تیم از بازیکنش توقعاتی دارد و زمانی که به درد او نخورد نسبت به عملکردش معترض خواهد شد.

ایمون زاید که همچنان امیدوار است در فصل آینده مجددا به پرسپولیس بازگردد از خداحافظی با پرویزمظلومی در پایان فصل خبر داد پاسخی که به مذاق باشگاه و کادر فنی خوش نیامد و جباری زاده که این روزها علاقه زیادی به رسانه ای شدن پیدا کرده پاسخ ایمون زاید را رسانه ای می کند.

اگر نگاهی گذار به تیم هایی که با تغییر کادر فنی سعی در تغییر نتایج داشتند بیاندازیم درخواهیم یافت این تیم ها نه تنها نتایج قابل قبولی کسب نکردند بلکه گاها در لیست تیم های سقوط کننده قرار گرفته اند، تیم هایی همچون ذوب آهن، صنعت نفت آبادان، گهر دورو و مس کرمان که زودتر از آلومینیوم اقدام به تغییر مربی کرده بودند همچنان در وضعیت بحرانی به سر می برند.

نکته قابل تامل در این برهه زمانی آن است که باشگاه آلومینیوم این روزها بیشتر از آنکه به فکر مصاحبه کردن و انداختن شکست به گردن سایرین باشد نیاز به آرامش و دوری از حاشیه ها دارد تا در این هفته های واپسین لیگ بتواند امتیازهای لازم برای ماندن را کسب کند. شرایط فعلی باشگاه حکایت از بی تدبیری ها و عدم مدیریت صحیح دارد. لزوم حضور پیشکسوتان در جمع کردن حاشیه ها پیشتر از گذشته احساس می شود.