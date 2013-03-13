اضافه شدن 60 هزار مترمربع به فضای سبز شهرداری منطقه 7 اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا مصور بعد از ظهر چهارشنبه در آیین بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی، فرهنگی و خدماتی منطقه هفت شهرداری اصفهان اظهار داشت: امروز 6 خیابان، دو پروژه کلنگ‌زنی خیابان در بافت فرسوده، دو سالن ورزشی ارغوان و خانه جوان یکی در خیابان آل‌محمد و دیگری در باقوشخانه جنب خانه‌جوان، سالن مطالعه آل‌محمد، باغ بانوان فدک، پل مکانیزه خیابان کاوه پس از تقاطع شهید غرب در منطقه هفت بهره‌برداری می‌شود.

وی افزود: بهره‌برداری از پنج پارک شهری احداث پارک چشمه خونین فاز نخست، پارک فلاطوری و خردمند، طرح‌های توسعه باغ فدک، پیاده‌روسازی ضلع غربی خیابان لاله، خیابان شهدی ضابط زاده، فاز نخست خیابان هسا و پروژه‌های محلات 12 گانه از موارد دیگری است که امروز به بهره‌برداری می‌رسد.

انجام 7.1 میلیارد تومان پروژه در منطقه 7 اصفهان

شهردار منطقه با بیان اینکه تاکنون 7.1 میلیارد تومان پروژه در این محله به انجام رسیده است، گفت: امروز 12 پارک محلی، 11 سامان‌دهی مادی، 11 اصلاح هندسی، 14 مورد روشنایی فضای سبز محلی، سه سرویس بهداشتی عمومی، هشت مورد پیاده‌روسازی در معابر اصلی و فرعی و یک مورد پیاده‌روسازی در طول خیابان زینبیه، 40 کانال دفع آب‌های سطحی، 16 مورد توسعه فضای سبز بدون سطح سخت به همراه پنج پارک بهره‌برداری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه 60 هزار متر مربع به فضای سبز منطقه هفت اضافه می‌شود، اضافه کرد: 11 مورد زمین ورزشی، بازی کودکان، وسایل حرکت‌‌درمانی و بزرگ‌ترین پارک ترافیک اصفهان با مساحت 6 هزار متر‌مربع بهره‌برداری می‌شود و ستاد نوروزی به طور رسمی در باغ فدک آغاز به کار می‌کند.

بهره‌برداری از 110 پروژه در منطقه 7

به گزارش مهر، امروز 110 پروژه در منطقه هفت شهردری اصفهان به بهره‌برداری رسید که برخی از آنها از جمله افتتاح رسمی پارک فرشته، سالن مطالعه آل‌محمد، باغ فدک، ورزشگاه ارغوان و کلنگ‌زنی خیابان شاهد به طور مستقیم توسط سقائیان‌نژاد شهردار اصفهان افتتاح شد.