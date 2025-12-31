خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: افتتاح باغ ارغوان به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار گل و گیاه کشور، نه‌تنها یک رویداد عمرانی، بلکه نقطه عطفی در سیاست‌های مدیریت شهری اصفهان در حوزه ساماندهی مشاغل، توسعه فضاهای سبز و بازتعریف نقش بازارهای تخصصی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به شمار می‌رود؛ پروژه‌ای که پس از نزدیک به یک دهه طراحی، اجرا و تکمیل، شامگاه چهارشنبه در قالب هشتادوششمین ویژه‌برنامه به احترام مردم اصفهان به بهره‌برداری رسید.

این پروژه که در پهنه شرقی اصفهان و در زمینی به وسعت ۱۳ هکتار احداث شده، امروز عنوان بزرگ‌ترین بازار گل و گیاه کشور را به خود اختصاص داده و با رویکردی چندبعدی، هم‌زمان به ساماندهی فعالیت‌های صنفی، ایجاد زیرساخت‌های گردشگری شهری و تقویت اقتصاد سبز می‌پردازد. آئین بهره‌برداری از این مجموعه با حضور استاندار اصفهان، مدیران ارشد شهری، اعضای شورای اسلامی شهر و فعالان صنف گل و گیاه برگزار شد و سخنان مسئولان حاضر، ابعاد مختلف این پروژه را از منظر مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تبیین کرد.

باغ ارغوان؛ ثمره یک دهه برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر

مهدی بقایی، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان در این آئین با اشاره به مسیر طولانی تحقق این پروژه اظهار کرد: باغ ارغوان حاصل چندین سال تلاش مستمر در حوزه برنامه‌ریزی، طراحی و اجرا است و امروز به دستور شهردار اصفهان، این پروژه شاخص در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

وی افزود: این مجموعه یکی از برجسته‌ترین پروژه‌های دوره فعلی مدیریت شهری به شمار می‌رود و بهره‌برداری از آن، نتیجه یک فرآیند پیوسته و چندلایه در مدیریت شهری اصفهان است.

بقایی با تأکید بر جایگاه ملی باغ ارغوان بیان کرد: این مجموعه از نظر وسعت، بزرگ‌ترین بازار گل و گیاه کشور محسوب می‌شود و با مساحت ۱۳ هکتار، از بازار شهید محلاتی تهران پیشی گرفته است. با این حال، اهمیت این پروژه تنها در ابعاد کالبدی آن خلاصه نمی‌شود، بلکه کیفیت طراحی، رعایت استانداردهای تخصصی و رویکرد جامع به بهره‌برداری، از ویژگی‌های متمایز باغ ارغوان است.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان با اشاره به تجربه‌های پیشین مدیریت شهری در ساماندهی بازارهای گل و گیاه تصریح کرد: سازمان میادین در اجرای بازار گل همدانیان تجربه‌های ارزشمندی کسب کرده بود و همین تجربیات باعث شد استانداردهای تخصصی در طراحی، اجرا و بهره‌برداری باغ ارغوان به‌صورت کامل لحاظ شود. نتیجه این رویکرد، شکل‌گیری بازاری است که هم پاسخگوی نیازهای صنفی است و هم با الزامات زیست‌محیطی و شهری هم‌خوانی دارد.

بازار تخصصی یا مقصد شهری؛ تغییر کارکرد بازارهای صنفی

بقایی با اشاره به سیاست‌های کلان شهرداری اصفهان در توسعه فضاهای شهری اظهار کرد: یکی از تأکیدات شهردار اصفهان این بوده که بازارهای تخصصی صرفاً محل تبادل اقتصادی نباشند، بلکه به فضاهایی خانواده‌محور و چندمنظوره تبدیل شوند. در باغ ارغوان، این نگاه به‌خوبی محقق شده و فضاهایی برای حضور خانواده‌ها، گردش، آموزش و تفریح در کنار فعالیت‌های صنفی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: در این مجموعه، سالن سرشاخه و سالن باغ و باغچه به‌عنوان سازه‌هایی منحصربه‌فرد در سطح کشور طراحی شده‌اند و در کنار آن‌ها، ساختمان پرندگان زینتی نیز با الگوبرداری از برج کبوتر و در قالب یک سازه هفت‌طبقه در حال تکمیل است که به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی فضاهایی همچون محله فردا ویژه کودکان و نوجوانان، بخش‌های آموزشی مرتبط با کشاورزی و آبیاری، رودخانه مصنوعی و فضاهای آب‌بازی تحت نظارت والدین، نشان‌دهنده نگاه آینده‌نگر مدیریت شهری در طراحی این مجموعه است. باغ ارغوان تلاش کرده است پیوند میان آموزش، تفریح و اقتصاد شهری را در قالب یک پروژه واحد محقق کند.

ساماندهی مشاغل شهری؛ از بازار همدانیان تا باغ ارغوان

یکی از محورهای اصلی این پروژه، ساماندهی فعالیت‌های صنفی مرتبط با گل و گیاه در اصفهان است؛ موضوعی که سال‌ها به‌عنوان یکی از چالش‌های مدیریت شهری مطرح بوده است. بقایی در این زمینه اظهار کرد: انتقال بازار گل همدانیان به باغ ارغوان با هدف ایجاد رونق بیشتر برای کسبه و غرفه‌داران انجام شد و خوشبختانه از همان روزهای نخست بهره‌برداری، شاهد استقبال فعالان این صنف و افزایش سطح فعالیت‌ها هستیم.

وی افزود: زمان‌بندی افتتاح این مجموعه نیز با در نظر گرفتن شرایط بازار انجام شد و نزدیک شدن به ایام اوج خرید گل و گیاه در ماه‌های پایانی سال، یکی از دلایل تأکید مدیریت شهری بر بهره‌برداری در این مقطع زمانی بود تا غرفه‌داران بتوانند فعالیت خود را پیش از آغاز فصل پرتقاضا تثبیت کنند.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان با اشاره به روند اجرایی پروژه بیان کرد: باغ ارغوان از سال ۱۳۹۴ وارد مرحله اجرایی شد و طی این سال‌ها، مدیران، طراحان و مجریان متعددی در پیشبرد آن نقش داشتند. این پروژه نمونه‌ای از تداوم مدیریتی و اهمیت نگاه بلندمدت در اجرای پروژه‌های شهری است و نمی‌توان آن را به یک دوره خاص محدود کرد.

مشارکت جمعی؛ رمز موفقیت پروژه‌های شهری

مجید نادرالاصلی، رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم‌برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این آئین با اشاره به سیاست‌های شورای ششم اظهار کرد: در این دوره تلاش شد تمرکز بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و پرهیز از کلنگ‌زنی‌های جدید باشد، اما افتتاح باغ ارغوان به دلیل ماهیت امیدآفرین و شادی‌بخش آن، فرصتی برای سهیم کردن مردم در یک اتفاق مثبت شهری فراهم کرد.

وی افزود: این پروژه در شرایطی به بهره‌برداری رسید که کشور با محدودیت‌های اقتصادی و فشارهای متعدد مواجه است و تحقق چنین مجموعه‌ای، نتیجه تلاش‌های فراوان در حوزه تأمین منابع مالی و مدیریت هزینه‌ها است.

نادرالاصلی تأکید کرد: باغ ارغوان حاصل یک زنجیره پیوسته از اقدامات در دوره‌های مختلف مدیریت شهری است و موفقیت امروز، نتیجه همراهی مدیران، شوراهای شهر و مجموعه‌ای از عناصر خدمتگزار است.

رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم‌برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به دشواری اجرای پروژه‌های بزرگ شهری گفت: تأمین منابع مالی برای چنین پروژه‌هایی در شرایط کنونی بسیار پیچیده است و هر ریال هزینه‌شده، نیازمند پیگیری و تلاش مضاعف بوده است. با این حال، مدیریت شهری توانست پروژه‌ای کاربردی و اثرگذار را به مردم تقدیم کند.

وی ادامه داد: در کنار اجرای پروژه‌های شاخصی مانند باغ ارغوان، توجه به مناطق کم‌برخوردار نیز در دستور کار شورای شهر قرار داشته و تلاش شده است خدمات زیربنایی و حمل‌ونقل عمومی از همین مناطق آغاز شود. این رویکرد نشان‌دهنده نگاه عدالت‌محور در توسعه شهری است.

باغ ارغوان و بازتعریف توسعه شهری

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان در این آئین با نگاهی کلان به پروژه باغ ارغوان اظهار کرد: افتتاح این مجموعه صرفاً بهره‌برداری از یک پروژه عمرانی نیست، بلکه نشانه تغییر گفتمان مدیریت شهری از توسعه سخت به توسعه سبز است.

وی افزود: توسعه شهری نباید تنها در آسفالت، بتن و فولاد خلاصه شود و باغ ارغوان نماد حرکت اصفهان به سمت توسعه‌ای انسان‌محور و پایدار است.

جمالی‌نژاد با اشاره به هویت تاریخی اصفهان بیان کرد: این شهر در گذشته با باغ‌ها، فضاهای سبز و همزیستی با طبیعت شناخته می‌شده و باغ ارغوان بازگشت به همین ریشه‌ها است. این مجموعه به‌عنوان پنجمین باغ بزرگ اصفهان، نقش مهمی در احیای روح زیست‌محور شهر ایفا می‌کند.

وی با تأکید بر موقعیت مکانی باغ ارغوان در شرق اصفهان گفت: این پروژه می‌تواند نقطه آغاز جبران عقب‌ماندگی‌های تاریخی در این پهنه شهری باشد و به‌عنوان پیشران تحول سبز، مسیر توسعه متوازن شهر را هموار کند.

اقتصاد سبز و زنجیره ارزش گل و گیاه

استاندار اصفهان باغ ارغوان را نمونه‌ای از پیوند اقتصاد مردمی با توسعه پایدار دانست و اظهار کرد: این مجموعه تنها محل عرضه گل نیست، بلکه زنجیره‌ای کامل از تولید گلخانه‌ای تا فروش، حمل‌ونقل، صادرات و گردشگری گل را در بر می‌گیرد. چنین رویکردی می‌تواند به ایجاد اشتغال، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت اقتصاد سبز منجر شود.

وی افزود: نقش شهرداری در این مسیر نباید صرفاً به کارفرمایی یا نظارت محدود شود، بلکه مدیریت شهری باید نقش شتاب‌دهنده و پشتیبان فعالان اقتصادی را ایفا کند. اعتماد عمومی و مشارکت تولیدکنندگان، شرط اصلی موفقیت پروژه‌هایی از این دست است.

جمالی‌نژاد باغ ارغوان را پاسخی عملی به نیازهای اجتماعی شهروندان دانست و خاطرنشان کرد: این مجموعه می‌تواند در ارتقای سلامت روان، مقابله با خشکی و آلودگی هوا و کاهش فرسایش اجتماعی مؤثر باشد. اصفهان ظرفیت تبدیل شدن به مقصد امن سرمایه‌گذاری سبز را دارد و باغ ارغوان می‌تواند برند ملی این شهر در حوزه گل و گیاه و گردشگری سبز را تثبیت کند.

افق پیش‌رو؛ از بازار گل تا محور گردشگری

سخنان مسئولان در آئین بهره‌برداری از باغ ارغوان نشان می‌دهد که این پروژه تنها نقطه آغاز است و مدیریت شهری اصفهان برنامه‌های مکملی را برای توسعه این پهنه در نظر دارد. ایجاد مجموعه‌های گردشگری، تکمیل فضاهای آموزشی و تفریحی و اتصال باغ ارغوان به سایر پروژه‌های سبز شهری، می‌تواند این مجموعه را به یک محور کامل اقتصادی و گردشگری تبدیل کند.

باغ ارغوان امروز به‌عنوان نمونه‌ای موفق از تلفیق ساماندهی مشاغل شهری، توسعه فضای سبز و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، در برابر نگاه‌های کارشناسی قرار گرفته است؛ پروژه‌ای که اگر به‌درستی مدیریت و تکمیل شود، می‌تواند الگویی برای سایر کلان‌شهرهای کشور در بازتعریف نقش بازارهای تخصصی و حرکت به سمت توسعه پایدار شهری باشد