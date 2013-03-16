به گزارش خبرنگار مهر، حیف است که گردشگران نوروزی اصفهان به شمال غرب این استان زرخیز سری نزنند و تفرجگاه های طبیعی خوانسار را که چونان بهشتی از چشمه ساران وجاذبه های طبیعی دیگر است را نبینند.

آتشکده هیکل و سنگ قبرهای باستانی

این شهرستان کوهستانی و خوش آب وهوا که بین شهرستانهای تیران وکرون، گلپایگان، نجف آباد، فریدن واقع شده و 900 کیلومتر مربع مساحت دارد، با وجود آثار تاریخی نظیر آتشکده تیر و معبدی به نام هیکل در کوه تیر در حوالی روستای تیدجان و وجود سنگ قبری به خط پهلوی در قریه قودجان که مبین گذشته تاریخی و تمدنی غنی دراین منطقه است، سالها میعاد بهار و تابستان گردشگران بوده است.

مدارکی تاریخی نشان می دهد که دسته ای از اقوام یهود در زمان کوروش به خوانسار مهاجرت کردند، همچنین این منطقه میدانگاه جنگ داریوش سوم واسکندر بوده است و در زمان حمله افغان ها نیز تنها منطقه اصفهان بود که به دلیل رشادت مردم وکوهستانی بودن منطقه از آخرین مناطقی بود که در آتش تعرض افغان ها افتاد.

خوانسار 2259 متر بالاتر از سطح دریاست که تا اصفهان 160 کیلومتر و تا پایتخت 380 کیلومترفاصله دارد، همچنین شهری است مذهبی با مردمان متدین و دارای بافتی فرهنگی و مذهبی و آداب وسنتی که ریشه در فرهنگ شیعه دارد.

وجود طبیعت سرسبز وچشمه های فراوان آب ودشت های لاله واژگون و بهار و تابستان معتدل این منطقه را محل مناسبی برای سفرهای بهاری و تعطیلات قرار داده است.

خوانسار باغ شهری است با کوچه باغ های دل انگیز که هر گردشگری را مسحور درختان وطاق های زمردینی می کند که بر خیابانهای با صفا زدند و تصویری زنده از رویاهایی که زمانی در خواب می دیدیم را در بیداری در برابر چشمان ما زنده می کند.

در زمان شاه عباس صنایع کارگاهی در این شهر نیز رواج یافت و مدارس دینی رونق گرفت وکارگاههای چیت بافی و کوزه گری وپشم زنی و قالی بافی وعصارخانه ها نیز با رونق کسب وکار در این شهرتاسیس شد.

سیل و بی توجهی ها دو عامل نابودی میراث خوانسار

اگر چه قدمت خوانسار برکسی پوشیده نیست ولی از آنجا که بارها توسط سیل ویران شده است کمتر بنایی با قدمت زیاد در این شهر باقی مانده است ولی مسجد جامع از بناهای صفوی با محراب وگچبری های نفیس که درب شمالی آن از ارزش تاریخی بالایی برخوردار بوده ومنبت کاری های با ارزش دارد،یکی از آثار میراثی با ارزش است که در سال 1147 به دست شهریار الملک آقا صانع ساخته شده است.

در خوانسار خانه های تاریخی زیادی در گوشه و کنار شهر بدون توجه به ارزش میراثی آنها رها شده که نیاز به توجه و مرمت دارد و از آن جمله می توان به خانه های ابهری و حبیبی اشاره کرد.

در بیرون از روستای تیدجان هم همان آتشکده معروف و معبد هیکل قرار دارد که متاسفانه برخی افراد محلی به طمع وجود گنج خساراتی به این مکان زده اند.

بقعه امامزاده احمد بن علی النقی نیز از آثار دیدنی خوانسار و دارای قدمت بیش از هزار سال است،همچنین بقعه پیر بابا ابا عدنان در جنوب غربی خوانسار نیز مکانی دیدنی است که در پارک معروف سرچشمه قرار دارد، این پارک که تفرجگاه اصلی مسافران است از بدیع ترین و زیبا ترین تفرجگاه های طبیعی ایران است.

در مقبره پیر بابا 6 تن ازبزرگان و مشایخ وعرفای قرن هفتم مدفون هستند و مقبره داراینمای خارجی منشوری شکل است که قاعده آن 12 ضلع دارد و گنبد این بقعه نیز دو پوش است که ابراهیم شاه تیموری تمام این باغستان سرچشمه را وقف این بقعه کرده است.

مدرسه مریم بیگم دیگر بنای تاریخی خوانسار است که در زمان شاه سلطان سلیمان ساخته شده و در سال 54 ش به همت آیت الله علوی مرمت گردیده و در سر درب آن حدیثی از علی (ع) نگاشته شده وسالهاست که مدرسه دینی ومخصوص علوم علوی است.

در بخش جنوبی این شهر محله ای قدیمی به نام جهودا وجود دارد که گویشی متفاوت از خوانساری ها داشته و از بازماندگان قومی هستند که از فلسطین به این منطقه کوچیدند و خانه ها و آداب و رسوم این ساکنان نیز جاذبه ای دیگر از گردشگری خوانسار است.

اگر کمی از حال وهوای تاریخی خوانسار خارج شویم محصولات تولیدی این شهرستان سوژه خوبی برای گردشگران است پارچه های چیت خوانساری که در کشور مشهور است و صنایع قاشق سازی ومنبت کاری وسفالگری و کوزه گری و نیز ساخت نوعی سبوس به نام مارگیر که در ساخت برج های کبوتر خانه ها به کار رفته از تولیدات و ابداعات خوانساری هاست.

خوانسار همچنین پایگاه هنر خوشنویسی است وشعرای به نامی از این منطقه برخاستند که همراه علما و فضلایی به نام همواره نام این شهر بزرگ شیعه را بر تارک شهرهای مذهبی جهان اسلام نگاشتند و هنر تعزیه خوانی مردمان این دیار که زبانزد خاص و عام است نیز نقش بزرگی در اعتلای این شهر مذهبی و جذب گردشگر مذهبی داشته است.

بقعه امامزاده سید صالح قصیر که به تازگی مرمت شده نیز از نقاط دیگر دیدنی این شهر است همچنین امامزاده سید محمود، بقعه بیبی طاهره سنگ شیر، دختران بکر، امامزاده رحمت آباد و مقبره آخوند ملا حیدر نیز از دیگر نقاط و جاذبه های مذهبی و گردشگری خوانسار است.

دشت لاله های سرنگون نهایت حضور بهار

به گزارش مهر، از همه اینها که بگذریم گلستانکوه خوانسار شهرتی جهانی دارد و آن به واسطه دشت لاله های واژگون است که گونه ای کمیاب از آلاله ها به شمار می رود و در گستره این دشت با فراوانی و زیبایی فراوانی روییده وچشم هر بیننده را مجذوب خود می کند.

در سالهای اخیر برای جلو گیری از آسیب به این گونه اقداماتی برای حفظ این گیاه با ارزش ترتیب داده شده است ،گلهای اشک مرجان ولاله سرنگون از نمونه های گلهای کمیاب کوهستانی است که تنها در چند نقطه از جهان مشاهده شده است همچنین گونه های گزانگبین و موسیر نیز به وفور در دشت گلستانکوه یافت می شود.

چه زیبا و دل انگیز است که مسافران پس از بازدید از بناها و گردش در شهر ساعتی را در این طبیعت دل افزا بگذرانند و غبار سفر از دل بزدایند و در آغوش زیبای گلستانکوه ساعتی را با صفای کوهستان و اوج طراوت بهاران سپری کنند.

چند جاذبه گردشگری خوانسار تا بحال کمتر مورد توجه بوده که یکی گذرگاه باصفای کوهستانی بین خوانسار و فریدن به نام گردنگا است که طبیعتی بکر و زیبا دارد و دیگر نقطه کوه سول از جبال زاگرس است که جاذبه ای برای گردشگران کوهنورد است همچنین پل تاریخی ساسون که کمتر به آن اشاره شده در شمال شرقی تید جان قرار دارد و اصل بنا مربوط به دوره ساسانی است.

مقبره دختران بکر و بقعه حلیمه ونرگس که سنگی به خط کوفی دارد و مربوط به قرن سوم است ودر محله بیدهند خوانسارقرار دارد نیز نباید از چشم گردشگران دور بماند.

خشکبار وتنقلات محلی و عسل و انگور و بادام و گردو وبرگ زرد آلوی خوانسار از محصولات و سوغات بی نظیر و مشهور این شهر است.

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گزارش : مهدی رفائی