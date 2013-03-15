سفر به شهر آبشارهای رویایی و خزه ای جهان

به گزارش خبرنگار مهر، آبشار کبودوال از مهمترین جاذبه های آبی شهرستان علی آبادکتول ‏است که این مجموعه آبشار در دره ای نسبتاً عمیق ‏و بسیار زیبا و در جنگل انبوه و دیدنی کبودوال واقع شده ‏است.

کبودوال در پنج کیلومتری جنوب علی آبادکتول قرار دارد و ‏ایجاد امکاناتی چون نمازخانه، فروشگاه، سرویس بهداشتی و ‏ساختمان اطلاع‎رسانی از جمله اقدامات انجام شده در این مجموعه است.

احداث سنگفرش مسیر‎دسترسی ، احداث پل سنگی ‏و دیواره سنگی، ایجاد روشنایی پایه فلزی مسیر دسترسی به پارک ‏کبودوال و انتقال برق فشار قوی و نیز ساخت کمپینگ شامل ‏سکوها،‎ ‎آلاچیق ها، تاسیسات برق و روشنایی کمپ از دیگر اقدامات ‏است.

«کتول» از دو واژه ‎اوستایی «کته» و «اول» تشکیل شده که «کته» ‏به معنای جا و مکان و «اول» به معنای‎ ‎شیب، دره و گودال است و ‏‏«کتول» هم به مجموعه آبادی هایی گفته می شود که در درون دره‎ ‎کوه قرار دارد.

زبان رایج اهالی این منطقه طبری و فارسی است ولی با این حال گویش‎ ‎های سیستانی، شاهرودی و خراسانی در ‏بین مهاجران رواج دارد.‏

یاسر قندهای سرپرست میراث فرهنگی علی آبادکتول در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: شهرستان علی آبادکتول از شهرستان های مرکزی ‏استان گلستان است که به دلیل داشتن موقعیت طبیعی مرتبط با ‏مناطق جنگلی از نظر جاذبه های گردشگری‎موقعیت مناسبی دارد که ‏از جمله جاذبه های اکوتوریستی این شهرستان می توان به ‏ارتفاعات و قله های آن اشاره کرد. کوه تکیانو در 22 کیلومتری جنوب شرقی علی آباد و در فاصله هفت کیلومتری جنوب ‏روستای افراتخته قرار گرفته است.

وی گفت: ارتفاع این کوه دو هزار و 901 متر است و ‏این کوه، سرچشمه رودهای افراخته و کردروی است، ‎ ‎همچنین‎ ‎ققلند(قره قلند) در 27 ‏کیلومتری جنوب علی آباد و در هشت کیلومتری جنوب شرقی روستای ‏اَلِستان قرار گرفته است.

شناسایی 130 تپه و بنای تاریخی

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان علی آباد کتول در ادامه اذعان داشت: درخصوص گردشگری تاریخی این ‏شهرستان نیز با انجام عملیات بررسی و شناسایی کارشناسان این ‏اداره کل، پیشینه تاریخی علی آبادکتول تا هفت هزار سال شناسایی ‏شد و در پی نخستین فصل بررسی های شهرستان علی آباد در سال ‏‏86، به شناسایی 130 تپه و بنا که مربوط به دوران پیش از ‏تاریخ- تاریخی و اسلامی است، انجامید.‏

قندهاری ادامه داد: قدیمی ترین اثر شناسایی شده دراین شهر، محوطه ای مربوط ‏به هزاره چهارم پیش از میلاد یعنی هفت هزار سال پیش و جدیدترین ‏آن ها مربوط به دوره پهلوی اول است.

وی تاریخ این منطقه را به پیش از هزاره چهارم پیش ‏از میلاد عنوان کرد وافزود: ‏آثار شناسایی شده در این شهرستان شامل محوطه، تپه و بناهای تاریخی است و ‏بناهای شناسایی شده متعلق به دوران اسلامی است که شامل چهار ‏حمام، یک بنای مسکونی، یک پل و یک آسیاب آبی است که بیشترین ‏آثار شناسایی شده در بخش جلگه ای شهرستان کتول قرار دارد.‏

وی صنایع دستی رایج این شهرستان را قالی، ‏نمد، پارچه های دستباف ابریشمی موسوم به «چوخا» و چادرشب ‏بافی برشمرد.

قندهاری درادامه به فعالیت های ستاد تسهیلات ونظارت برسفرها درشهرستان علی اباد کتول اشاره داشت و گفت: برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و سوغات و برپایی فروشگاه صنایع دستی کتول واقع درپارک جنگلی کبودوال و بازارچه صنایع دستی دراین شهرستان از جمله فعالیت هاست و کتابچه راهنمای مسافران نوروزی وگردشگران در این شهرستان مسافران را هدایت خواهد کرد.

علی آبادکتول درایام نوروز با آماده سازی کلیه امکانات و تجهیزات، از ورود مسافران وگردشگران استقبال کرده و با طبیعتی زیبا آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است.