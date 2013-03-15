سفر به شهر آبشارهای رویایی و خزه ای جهان

به گزارش خبرنگار مهر، آبشار کبودوال از مهمترین جاذبه های آبی شهرستان علی آبادکتول است که این مجموعه آبشار در دره ای نسبتاً عمیق و بسیار زیبا و در جنگل انبوه و دیدنی کبودوال واقع شده است.
کبودوال در پنج کیلومتری جنوب علی آبادکتول قرار دارد و ایجاد امکاناتی چون نمازخانه، فروشگاه، سرویس بهداشتی و ساختمان اطلاعرسانی از جمله اقدامات انجام شده در این مجموعه است.
احداث سنگفرش مسیردسترسی ، احداث پل سنگی و دیواره سنگی، ایجاد روشنایی پایه فلزی مسیر دسترسی به پارک کبودوال و انتقال برق فشار قوی و نیز ساخت کمپینگ شامل سکوها، آلاچیق ها، تاسیسات برق و روشنایی کمپ از دیگر اقدامات است.
«کتول» از دو واژه اوستایی «کته» و «اول» تشکیل شده که «کته» به معنای جا و مکان و «اول» به معنای شیب، دره و گودال است و «کتول» هم به مجموعه آبادی هایی گفته می شود که در درون دره کوه قرار دارد.
زبان رایج اهالی این منطقه طبری و فارسی است ولی با این حال گویش های سیستانی، شاهرودی و خراسانی در بین مهاجران رواج دارد.
یاسر قندهای سرپرست میراث فرهنگی علی آبادکتول در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: شهرستان علی آبادکتول از شهرستان های مرکزی استان گلستان است که به دلیل داشتن موقعیت طبیعی مرتبط با مناطق جنگلی از نظر جاذبه های گردشگریموقعیت مناسبی دارد که از جمله جاذبه های اکوتوریستی این شهرستان می توان به ارتفاعات و قله های آن اشاره کرد. کوه تکیانو در 22 کیلومتری جنوب شرقی علی آباد و در فاصله هفت کیلومتری جنوب روستای افراتخته قرار گرفته است.
وی گفت: ارتفاع این کوه دو هزار و 901 متر است و این کوه، سرچشمه رودهای افراخته و کردروی است، همچنین ققلند(قره قلند) در 27 کیلومتری جنوب علی آباد و در هشت کیلومتری جنوب شرقی روستای اَلِستان قرار گرفته است.
شناسایی 130 تپه و بنای تاریخی
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان علی آباد کتول در ادامه اذعان داشت: درخصوص گردشگری تاریخی این شهرستان نیز با انجام عملیات بررسی و شناسایی کارشناسان این اداره کل، پیشینه تاریخی علی آبادکتول تا هفت هزار سال شناسایی شد و در پی نخستین فصل بررسی های شهرستان علی آباد در سال 86، به شناسایی 130 تپه و بنا که مربوط به دوران پیش از تاریخ- تاریخی و اسلامی است، انجامید.
قندهاری ادامه داد: قدیمی ترین اثر شناسایی شده دراین شهر، محوطه ای مربوط به هزاره چهارم پیش از میلاد یعنی هفت هزار سال پیش و جدیدترین آن ها مربوط به دوره پهلوی اول است.
وی تاریخ این منطقه را به پیش از هزاره چهارم پیش از میلاد عنوان کرد وافزود: آثار شناسایی شده در این شهرستان شامل محوطه، تپه و بناهای تاریخی است و بناهای شناسایی شده متعلق به دوران اسلامی است که شامل چهار حمام، یک بنای مسکونی، یک پل و یک آسیاب آبی است که بیشترین آثار شناسایی شده در بخش جلگه ای شهرستان کتول قرار دارد.
وی صنایع دستی رایج این شهرستان را قالی، نمد، پارچه های دستباف ابریشمی موسوم به «چوخا» و چادرشب بافی برشمرد.
قندهاری درادامه به فعالیت های ستاد تسهیلات ونظارت برسفرها درشهرستان علی اباد کتول اشاره داشت و گفت: برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و سوغات و برپایی فروشگاه صنایع دستی کتول واقع درپارک جنگلی کبودوال و بازارچه صنایع دستی دراین شهرستان از جمله فعالیت هاست و کتابچه راهنمای مسافران نوروزی وگردشگران در این شهرستان مسافران را هدایت خواهد کرد.
علی آبادکتول درایام نوروز با آماده سازی کلیه امکانات و تجهیزات، از ورود مسافران وگردشگران استقبال کرده و با طبیعتی زیبا آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است.
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