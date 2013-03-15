300 هزار هکتار از جنگلهای مخروبه کرمان احیا می شود

محمد علی اسدی در گفتگو با مهر اظهارداشت: شرق کرمان دارای یکی از بزرگترین جنگلهای کهور ایرانی است که از ذخیره گاههای مهم کشور محسوب می شوند و نقش قابل توجهی در راستای بیابانزایی دارند.

وی افزود: این پروژه هم اکنون در حال اجراست و کارشناسان فائو نیز از پیشرفت این طرح رضایت دارند.

اسدی افزود: این پروژه تحت عنوان جف در حال اجراست و با اعتباری قابل توجه اجرا می شود.

وی از نقش اساسی مردم در اجرای این پروزه خبر داد و گفت: در همین راستا هفته گذشته مجمع مردمی و فائو تشکیل شد و خوشبختانه مردم نیز در سال ابتدایی این طرح همکاری مناسبی داشته اند.

وی از کشت نهال در این جنگلها خبر داد و افزود: فرهنگ سازی و مشارکت مردم در اجرای طرح و احیای دوباره جنگلها بسیار مهم است ضمن اینکه احیای این جنگلها ادامه زندگی در روستاهای شهرستان های شرقی استان کرمان را تضمین می کند.

