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۲۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۰۷

با مشارکت فائو/

300 هزار هکتار از جنگلهای مخروبه کرمان احیا می شود

300 هزار هکتار از جنگلهای مخروبه کرمان احیا می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی کرمان از احیای 300 هزار هکتار از جنگلهای مخروبه شرق کرمان با مشارکت فائو خبر داد.

محمد علی اسدی در گفتگو با مهر اظهارداشت: شرق کرمان دارای یکی از بزرگترین جنگلهای کهور ایرانی است که از ذخیره گاههای مهم کشور محسوب می شوند و نقش قابل توجهی در راستای بیابانزایی دارند.

وی افزود: این پروژه هم اکنون در حال اجراست و کارشناسان فائو نیز از پیشرفت این طرح رضایت دارند.

اسدی افزود: این پروژه تحت عنوان جف در حال اجراست و با اعتباری قابل توجه اجرا می شود.

وی از نقش اساسی مردم در اجرای این پروزه خبر داد و گفت: در همین راستا هفته گذشته مجمع مردمی و فائو تشکیل شد و خوشبختانه مردم نیز در سال ابتدایی این طرح همکاری مناسبی داشته اند.

وی از کشت نهال در این جنگلها خبر داد و افزود: فرهنگ سازی و مشارکت مردم در اجرای طرح و احیای دوباره جنگلها بسیار مهم است ضمن اینکه احیای این جنگلها ادامه زندگی در روستاهای شهرستان های شرقی استان کرمان را تضمین می کند.
 

کد مطلب 2019133

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