استقبال از بیمه عشایر و روستائیان درکهگیلویه و بویراحمد مطلوب نیست

عیسی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از تعداد 30هزار خانوار مشمول طرح بیمه صندوق روستائیان و عشایر تنها هشت هزار و 950خانوار تاکنون بیمه شده اند.

وی با بیان اینکه هشت سال از تاسیس این بیمه در استان می گذرد، بیان کرد: این میزان نسبت به بیمه شدگان سایر استانها بسیار کمتر است.

کریمی اظهار داشت: بی اطلاعی از مزایای بیمه و ضعف مالی و فرهنگی از جمله دلایل عدم استقبال روستائیان و عشایر از این بیمه است.

وی تصریح کرد: در صورتی که مردم این استان در سالهای گذشته به بحث بیمه توجه بیشتری می کردند، امروز شاهد تعداد کمتر افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی بودیم.

وی بازنشستگی بعد از 15 سال، سابقه پرداخت حق بیمه، اعطای مستمری فوت و از کار افتادگی کلی ناشی از کار و غیر کار، مستمری زنان بی سرپرست و سابقه و انتقال سابقه مددجویان تحت حمایت برای دریافت مستمری را از مزایای صندوق بیمه روستایی و عشایری عنوان کرد.

کریمی شرایط عضویت را سکونت در مناطق روستایی و عشایری و سن زیر 55 سال برای مردان و 50سال برای زنان دانست و گفت: 70درصد حق بیمه متقاضیان را دولت پرداخت می کند.

وی بیان کرد: یک میلیارد و 530 میلیون ریال به افراد تحت پوشش این بیمه در استان پرداخت شده است.