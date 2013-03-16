به گزارش خبرنگار مهر، یادواره شهدای خیبر شهرستان دماوند پیش از ظهر شنبه با حضور سعید افشارنادری فرماندار شهرستان دماوند، حجت الاسلام حمید آقایی امام جمعه موقت دماوند و دیگر مسئولان شهرستان در دماوند برگزار شد.

سعید افشار نادری در این مراسم گفت: رسالت امروز آحاد مردم شناخت ویژگیها و اهداف و راه شهداست، زیرا آنها با خلوص نیت وارد عرصه نبرد شدند و جز عهد و میثاق با خداوند چیز دیگری را در آرمانهای آنهای نمی توان دید.

شهدا برای امروز کشور عزت و امنیت خلق کردند

وی افزود: امروز باید به جایگاه والای شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی افتخار کنیم، زیرا شهدا برای امروز کشور عزت و امنیت خلق کردند و اقتدار را به مردم و جمهوری اسلامی ایران هدیه کردند و اکنون هر آنچه داریم از ایثار و فداکاری شهداست.

فرماندار دماوند عنوان کرد: از ویژگیهای شهدای انقلاب پاسداری از انقلاب و ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی بود و آنها با نثار جان خود از دستاوردهای انقلاب و مکتب اسلام دفاع کردند.

وی ادامه داد: شهدا در آن مقطع، رسالت خویش را به خوبی انجام دادند و امروز وظیفه داریم تا با زنده نگاه داشتن یاد و خاطر آنان، رسالت خویش را ادا کنیم تا در تمامی عرصه های اجتماعی و سیاسی همچون شهدا که به دنبال پاسداری از انقلاب و ولایت بودند به همین شکل پاسدار انقلاب باشیم.

این مسئول یادآور شد: اکنون آنچه باعث حفظ ارزشها و آرمانهای انقلاب می شود، توجه به جایگاه ولایت و رهبری، اتحاد و همدلی برای اعتلای ارزشهای اسلامی است.

باید جهاد اکبر را سرلوحه کار خویش قرار دهیم

وی اضافه کرد: امروز در شرایطی به سر می بریم که باید جهاد اکبر را سرلوحه کار خویش قرار دهیم و با نفس خود و با دشمن درون و برون مبارزه کنیم تا بتوانیم با پیروزی بر هوای نفس در تمامی عرصه ها سربلند باشیم.

امام جمعه موقت دماوند نیز در این مراسم گفت: انسانها آرزوهای بسیاری در ذهن خویش دارند که بسیاری از این آرزوها دارای جایگاه والایی است و نسبت به این آرزوها و آمالها برنامه ریزی و تلاش می کنند که اگر این رویاها از انسان گرفته شود، شوق زندگی و تلاش نیز از آدمی گرفته خواهد شد.

حجت الاسلام حمید آقایی با بیان اینکه کسانی که می توانند به آرزوهای خود تعالی ببخشند، زندگی متفاوت تری خواهند داشت، افزود: یکی از آرزوهای متعالی شهادت طلبی است و انسانهایی که به دنبال آمالها و آرزوهای ماندگار هستند، همواره از خداوند متعال شهادت طلبی را خواستارند، زیرا شهدا همیشه ماندگار تاریخ بشریت خواهند بود.

وی تصریح کرد: اگر آدمی آمالی همانند شهادت طلبی از خداوند متعال بخواهد، ولی در رکاب ولایت فقیه نباشد این جایگاه از ارزشی برخوردار نخواهد بود، زیرا این آمال، برگرفته از سیره پیامبران و اولیای الهی است.