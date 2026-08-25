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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۲

۳ عامل قتل شهروند سنندجی در کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر شدند

۳ عامل قتل شهروند سنندجی در کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر شدند

سنندج- رئیس پلیس آگاهی کردستان از دستگیری سه عامل قتل یک شهروند ۵۰ ساله سنندجی در کمتر از ۴۸ ساعت خبر داد و گفت: متهمان انگیزه خود از ارتکاب این جنایت را تنش و درگیری لحظه‌ای عنوان کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام عبدی ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: وقوع قتل یک شهروند ۵۰ ساله در یکی از محلات سنندج، پرونده‌ای را پیش روی کارآگاهان پلیس آگاهی کردستان قرار داد که با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مأموران، عاملان آن در کمتر از ۴۸ ساعت شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: پس از دریافت گزارش مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ درباره قتل یک مرد ۵۰ ساله با سلاح سرد، بررسی ابعاد حادثه و شناسایی عامل یا عاملان احتمالی در دستور کار ویژه کارآگاهان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی موفق شدند هویت سه نفر از افراد مرتبط با این قتل را شناسایی کنند.

وی ادامه داد: پس از هماهنگی با مرجع قضائی، تیم‌های عملیاتی پلیس در اقدامی ضربتی متهمان را دستگیر و برای انجام تحقیقات تخصصی به مقر انتظامی منتقل کردند.

رئیس پلیس آگاهی کردستان با اشاره به نتایج تحقیقات انجام‌شده از متهمان بیان کرد: افراد دستگیرشده در جریان بازجویی‌ها، علت وقوع درگیری و ارتکاب قتل را تنش و نزاعی عنوان کردند که به صورت لحظه‌ای شکل گرفته است.

عبدی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل مراحل اولیه تحقیقات به همراه پرونده برای ادامه روند قانونی و رسیدگی قضائی تحویل مرجع قضائی شدند.

کد مطلب 6927500

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