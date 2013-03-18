صادرات عسل از خراسان رضوی 35 درصد افزایش يافت

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مرگان ازغدی اظهاركرد: با صدور مجوز بهداشتی توسط اداره کل دامپزشکی استان از ابتدای سال جاری 168 هزار کیلوگرم عسل از استان به کشورهای عربستان، امارات، کویت، قطر، عراق، مالزی، برونئی و افغانستان صادر شده که نسبت به سال گذشته 35 درصد افزایش داشته است.

وي ضمن اعلام آمادگی این اداره کل جهت ارائه خدمات به صادرکنندگان عسل و زنبورداران استان بر لزوم رعايت بهداشت به زنبورداران تاكيد كرد و گفت: داشتن كلني هاي قوي با ملكه جوان، رعايت حريم زنبورستانها، بازديد و مراقبت منظم از زنبوران، تغذيه صحيح و كافي، پرهيز از تعذيه با عسلهاي ناشناخته، انجام ضدعفوني درست و موثر، درجه حرارت و رطوبت مناسب، عدم تعوض قابهاي يك كلني با كلني ديگر، پيشگيري از مسموميت حاصله از سموم و رديابي بيماريها در پيشگيري از بيماري و تلفات در زنبوران موثر است.

وی همچنين از زنبورداران استان خواست تا در صورت بروز بيماري و هرگونه تلفات غيرعادي زنبورها به شبكه‌هاي دامپزشكي شهرستانهاي استان مراجعه كنند.

لازم به ذكر است استان خراسان رضوي با بیش از 120 هزار کندوی زنبورعسل رتبه 11 و تولید بیش از 700 تن عسل رتبه 13 را در سطح کشور دارا است.