دخالت خارجی در سوریه امنیت منطقه را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "عبدالمالک سلال" نخست وزیر الجزایر شب گذشته با سخنرانی در بیست و چهارمین اجلاس سران عرب در دوحه اظهار داشت: الجزایر با دخالت خارجی در سوریه مخالف است، زیرا این امر امنیت منطقه را تهدید می کند.

وی با بیان این مطلب افزود: تعیین سرنوشت، حق مردم سوریه است و هیچ کشوری حق ندارد در این زمینه دخالت نکند. سلال در ادامه سخنان خود درباره عواقب دخالت خارجی مستقیم و غیر مستقیم در امور سوریه هشدار داد چرا که به گفته وی، این دخالت ها تنها بحران سوریه را تشدید و طولانی می کند.

خاطرنشان می شود الجزایر در سطح سران در اجلاس دوحه شرکت نکرد و در جریان تصمیم گیری درباره کمک تسلیحاتی به مخالفان سوری مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرد.