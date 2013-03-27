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۷ فروردین ۱۳۹۲، ۱۱:۲۳

نخست وزیر الجزایر:

دخالت خارجی در سوریه امنیت منطقه را تهدید می کند

دخالت خارجی در سوریه امنیت منطقه را تهدید می کند

نخست وزیر الجزایر در نشست سران عرب در دوحه قطر درباره پیامدهای خطرناک هرگونه دخالت خارجی در سوریه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "عبدالمالک سلال" نخست وزیر الجزایر شب گذشته با سخنرانی در بیست و چهارمین اجلاس سران عرب در دوحه اظهار داشت: الجزایر با دخالت خارجی در سوریه مخالف است، زیرا این امر امنیت منطقه را تهدید می کند.

وی با بیان این مطلب افزود: تعیین سرنوشت، حق مردم سوریه است و هیچ کشوری حق ندارد در این زمینه دخالت نکند.  سلال در ادامه سخنان خود درباره عواقب دخالت خارجی مستقیم و غیر مستقیم در امور سوریه هشدار داد چرا که به گفته وی، این دخالت ها تنها بحران سوریه را تشدید و طولانی می کند.

خاطرنشان می شود الجزایر در سطح سران در اجلاس دوحه شرکت نکرد و در جریان تصمیم گیری درباره کمک تسلیحاتی به مخالفان سوری مخالفت خود را با این اقدام اعلام کرد.

کد مطلب 2023124

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