تحقق حماسه اقتصادی نیاز به فرهنگ سازی دارد

حجت الاسلام علی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: نامگذاری سالها توسط مقام مقام معظم رهبری ضرورت هایی است که باید به آن پرداخته شود.

وی اظهار داشت:در راستای تحقق حماسه اقتصادی باید حمایت از تولید و سرمایه ایرانی مورد توجه قرار گیرد چرا که حمایت از تولیدات داخلی اشتغال پایدار را به دنبال دارد و نیاز کشور را از هر گونه واردات کالا مبرا می کند.

مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره به نامگذاری سال "حماسه سیاسی، اقتصادی " توسط مقام معظم رهبری را نقشه راه برای مسئولین یاد کردو اظهار داشت: در راستای تحقق این شعار سال باید کلیه مردم و مسئولین با هم همکاری کنند .

حجت الاسلام باقری به حماسه سیاسی اشاره کردو افزود: انتخابات ریاست جهموری بزرگترین حماسه کشور در سال جاری است که در این راستا حضور مردم در صحنه انتخابات این حماسه را در جهان متبلور خواهد کرد.

وی تاکید کرد: مردم با حضور خود در انتخابات قدرت سیاسی و نظام جمهوری اسلامی ایران را تقویت می کنند.

مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: در راستای تحقق این دو شعار بسیار مهم باید همه مردم و مسئولین همت مضاعف را در دستور کار قرار دهند و مسئولان راهکارها و برنامه های کارشناسی شده را در دستور کاری خود قرار دهند.