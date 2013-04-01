انتصاب دومین وزیر بهداشت دولت دهم؛ آخرین حاشیه حوزه سلامت در سال 91

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسن طریقت که به عنوان سرپرست وزارت بهداشت جایگزین دکتر وحیددستجردی شده بود، بعد از پایان مهلت قانونی، توانست با کسب رای اعتماد از نمایندگان خانه ملت، به عنوان دومین ویر بهداشت دولت دهم، مسئولیت حوه سلامت کشور را عهده دار شود.

البته روز رای اعتماد مجلس به طریقت منفرد، با حاشیه های زیادی همراه بود که مهمترین آن، سخنرانی کوتاه رئیس جمهور در معرفی طریقت به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود و اینکه بعد از سخنرانی، به سرعت صحن مجلس را ترک کرد و برای شنیدن سخنان موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی در مجلس نماند. اما نماندن رئیس جمهور در صحن مجلس هم نتوانست سخنان آتشین مخالفان وزیر پیشنهادی را سرد کند و آنها به شدت از عملکرد گذشته دکتر طریقت منفرد در جاهایی که قبلا حضور داشته است، انتقاد کرده و معتقد بودند که نمی بایست به او رای اعتماد داد. در مقابل، موافقان وزیر پیشنهادی معتقد بودند که او بهترین گزینه برای وزارتخانه ای است که با حاشیه های زیادی همراه بوده است.

شاید نگاه مخالفان طریقت منفرد، ناشی از نحوه برکناری دستجردی از وزارت بهداشت بود. اما موافقان وزارت طریقت منفرد، بر این عقیده بودند که با انتخاب او به عنوان وزیر بهداشت، این وزارتخانه در ماههای پایانی عمر دولت دهم، به دور از حاشیه خواهد بود.

از سوی دیگر، برنامه های طریقت منفرد برای گرفتن رای اعتماد از مجلس، نقطه اتکای موافقان حضور او در وزارت بهداشت بود. تاکید طریقت منفرد بر نقش پزشکان عمومی و مراقبتهای اولیه در پیشبرد برنامه های حوزه سلامت کشور، یکی از برنامه های پیشنهادی او برای گرفتن رای اعتماد از مجلس بود.

در هر حالف انتصاب دکتر طریقت منفرد به وزارت بهداشت را می توان آخریه حاشیه حوزه سلامت کشور در سال گذشته دانست که بعد از جنجال ارز دارو و انتخابات نظام پزشکی، به تمامی این حاشیه ها پایان داد. حالا باید منتظر ماند تا اقدامات و برنامه های پیشنهادی وزیر بهداشت در ماههای پایان عمر دولت دهم را در اجرا شاهد بود. قطعا، عملکرد موفق طریقت منفرد در مدت زمان حضور در وزارت بهداشت، می تواند نام او را برای همیشه در کارنامه حوزه سلامت کشور ماندگار کند.