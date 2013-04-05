ایران رکورددار مصرف بنزین جهان شد/ 3 عامل جهش مصرف بنزین در نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، رکورد مصرف بنزین ایران از زمان ورود نخستین خودرو بنزین‌سوز به کشور (دوران قاجاریه) تاکنون با ثبت مصرف بیش از 98 میلیون لیتر در روز دوازدهم فروردین ماه سال جدید شکسته شد.



در روزهای پایانی اسفند ماه سال گذشته مجتمع بنزین سازی RFCC پالایشگاه نفت امام خمینی شازند با ظرفیت تولید هشت میلیون لیتر در روز به طور رسمی در مدار بهره‌برداری قرار گرفت و با راه اندازی این واحد بنزین سازی، مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از برابر شدن تراز تولید و مصرف بنزین در کشور خبر دادند.



با راه‌اندازی مجتمع جدید بنزین سازی پالایشگاه شازند ظرفیت تولید بنزین کشور با احتساب مواد افزودنی همچون MTBE به مرز 65 میلیون لیتر در روز افزایش یافت اما ثبت رکورد مصرف بیش از 98 میلیون لیتر بنزین در روز دوازده فروردین ماه متناسب با تولید بنزین سه پالایشگاه جدید نفت در کشور است.



مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفتگو با مهر در خصوص مصرف بنزین در روزهای نخست نوروز سالجاری، گفت: متوسط مصرف بنزین در ایام تعطیلات نوروزی به بالغ بر 80 میلیون لیتر لیتر در روز افزایش یافت.



دلایل رکوردزنی‌های جدید مصرف بنزین ایران



سيدناصر سجادي قائم مقام شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي هم درباره دلایل افزایش قابل توجه مصرف بنزین در تعطیلات نوروزی سالجاری، توضیح داد: مسافرت هاي نوروزي از 24 اسفند ماه 1391 آغاز شده و تا 17 فروردین ماه سال 1392 ادامه می یابد.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه در نوروز سالجاری متوسط مصرف بنزین کشور در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته از رشدی 10 درصدی برخوردار شده است، بیان کرد: در 29 اسفند ماه سال گذشته رکورد مصرف 90 میلیون لیتر به ثبت رسید و پیش بینی می شود در روزهای پایانی تعطیلات هم یک رکورد جدید حاصل شود.



وي يكي از دلايل افزايش مصرف بنزين را طولاني بودن زمان تعطيلات در سال 92 اعلام کرد و یادآور شد: با وجود افزایش مصرف بنزین اما هم اکنون ذخیره سازی این فرآورده نفتی در شرایط مطلوبی قرار دارد.



به گزارش مهر، علاوه بر طولانی شدن تعطیلات نوروزی، اختصاص 50 لیتر سهمیه ویژه بنزین نوروزی به خودروهای شخصی و احتمال تثبیت قیمت و سهمیه های بنزین تا تابستان سال جدید در افزایش مصرف این فراورده استراتژیک نفتی تاثیر مستقیم داشته است.



از سوی دیگر پیش بینی می شود مصرف بیش از 98 میلیون لیتر بنزین در 24 ساعت در روز دوازدهم فروردین ماه سالجاری یک رکورد قابل توجه مصرف این فرآورده نفتی در بین 200 کشور جهان باشد.



احتمال جهش مصرف بنزین در سال 92



مجتبی شفیعی رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اسفند ماه سال گذشته در گفتگو با مهر با رد هرگونه افزایش قیمت و یا تغییر سهمیه های بنزین از تثبیت قیمت این فرآورده پر طرفدار نفتی تا اطلاع ثانوی خبر داده بود.



با این وجود مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از احتمال 6 تا 8 درصدی مصرف بنزین در سال 1392 در صورت عدم اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داده و تاکید کرده است: در صورت اجرای فاز دوم این قانون مصرف گازوئیل هم با سه درصد رشد مصرف روبرو خواهد شد.



به عبارت دیگر در صورت تحقق این پیش بینی مصرف بنزین از متوسط 65 میلیون لیتری در سال 91 به مرز 70 میلیون لیتر در سالجاری و مصرف گازوئیل به 107 تا 110 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد.



هدیه 1.3 میلیارد لیتری بنزینی دولت به مردم



بر اساس آمارهای رسمی وزارت نفت، در حال حاضر حدود 24 میلیون کارت هوشمند بنزین و گازوئیل در سطح کشور فعال است که از این تعداد نزدیک به 12 میلیون کارت سوخت برای خودروهای شخصی صادر شده است.



از این رو تبرای نوروز سالجاری بیش از یک میلیارد و 320 میلیون لیتر بنزین با نرخ نیمه یارانه‌ای 400 تومانی به کارت های هوشمند سوخت واریز شده است، این در حالی است که تا پیش از واریز این سهمیه بنزین نیمه یارانه ای، فروش بنزین آزاد در جایگاه‌های سوخت کشور با ثبت یک رکورد جدید به مرز 20 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.



به عبارت دیگر، با افزایش سفرهای برون شهری و نوروزی مردم و با توجه به عدم واریز سهمیه بنزین فروردین فروش بنزین آزاد در جایگاه های سوخت رونق مجددی یافته است.



مطابق با اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، سهمیه‌های بنزین از نخستین دقیقه یکم فروردین ماه سال 1392 قابل برداشت شده است. با واریز سهمیه عادی بنزین فروردین، برای سومین سال متوالی سهمیه و قیمت بنزین خودروهای شخصی، خدماتی و عمومی خودروها در فروردین ماه سال 1392 تثبیت شده است.



همچنین برای نوروز امسال 25 لیتر سهمیه بنزین به کارت سوخت موتورسیکلت‌ها با نرخ نیمه یارانه ای اختصاص یافته است، این در حالی است که برای فروردین ماه هیچگونه تغییری در سهمیه خودروهای عمومی و خدماتی حاصل نشده است.



از سوی دیگر، برای فروردین ماه سال 1392 سهمیه بنزین آزاد خودروهای شخصی بدون محدودیت، در صورت اتمام سهمیه بنزین نیمه یارانه ای 400 تومانی خودروها از طریق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل برداشت است.