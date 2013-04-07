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۱۸ فروردین ۱۳۹۲، ۹:۵۴

"خوزه مورینیو" به چلسی نزدیک شد

"خوزه مورینیو" به چلسی نزدیک شد

سرمربی تیم فوتبال رئال مادرید یک قدم دیگر به بازگشت به چلسی نزدیک شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالیکه تیم‌های پاریسن ژرمن ، منچسترسیتی و میلان خواهان به خدمت گرفتن "خوزه مورینیو" هستند، چلسی در نظر دارد با ارائه پیشنهاد سالیانه 12 میلیون پوند، یعنی همان مبلغی که "آقای خاص" در رئال دستمزد می‌گیرد، این مربی پرتغالی را به خدمت بگیرد.

دوست نزدیک مورینیو به سان گفت: خوزه می‌خواهد به چلسی بازگردد. استمفوردبریج جایی است که او می‌خواهد در آنجا باشد. هر زمانی که هواداران چلسی نام او را فریاد می‌زنند این موضوع باعث می‌شود او بیش از پیش به بازگشت راغب شود.

مورینیو در طول سه سال حضور در چلسی موفق به کسب شش جام با این تیم شد.

دوست مورینیو در ادامه گفت: او با همان پولی که از رئال مادرید دریافت می‌کند به چلسی می‌رود. خوزه حتی می‌تواند در رئال مادرید هم بماند.

کد مطلب 2027025

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