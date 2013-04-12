افتتاح 10 هزار واحد مسکن مهر در کردستان/دو سد آبگیری می شوند

امیر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تا ساعتی دیگر و با حضور رئیس جمهور اسلامی ایران چندین پروژه و طراح عمرانی در استان کردستان افتتاح و به بهره برداری می رسد که یکی از مهمترین این طرح ها افتتاح 10 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای مختلف این استان است.

وی ادامه داد: قرار است که با حضور رئیس جمهور و شماری از وزراء 10 هزار واحد مسکن مهر عصر امروز و به صورت همزمان در سراسر استان کردستان افتتاح و به بهره برداری برسد که البته در کنار این پروژه چندین طرح عمرانی دیگر از جمله در حوزه آب و برق نیز افتتاح می شوند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان بیان کرد: امروز و به صورت همزمان در شهرستان های بانه، بیجار، سنندج، سقز، قروه، کامیاران، مریوان نزدیک به هشت هزار و 500 واحد مسکن مهر افتتاح می شود که همزمان با این پروژه نیز هزار واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت و 500 واحد مسکن در قاتلب بافت فرسوده به صورت همزمان در استان کردستان افتتاح می شود.

وی با بیان اینکه در کنار این مهم دو واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج نیز با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود، عنوان کرد: نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج ظرفیت تولید 956 مگاوات برق را دارد که بعد از ظهر امروز و با حضور رئیس جمهور دو واحد بخار آن مورد افتتاح و بهره برداری قرار می گیرد.

قادری با اشاره به آبگیری و بهره برداری از دو سد در استان کردستان همزمان با سفر رئیس جمهور به این استان بیان کرد: همچنین امروز قرار است که سد گاران در مریوان مورد بهره برداری قرار گیرد و همزمان با این مهم مراسم آبگیری سد زیویه در شهرستان کامیاران نیز برگزار می شود.

وی در پایان با اشاره به تاثیر و نتابج بهره برداری از این دو سد در استان کردستان عنوان کرد: این دو سد با هدف تامین آب شرب و همچنین تامین آب کشاورزی احداث و مورد بهره برداری قرار می گیرند که انتظار می رود در سالهای آینده و با استفاده از منابع آبی آنها زمینه را برای توسعه بخش کشاورزی در این دو شهرستان فراهم شود.

محمود احمدی نژاد بعد از ظهر امروز در قالب دور چهارم سفرهای استانی خود در سفری چند ساعته وارد استان کردستان می شود و در مراسم بهره برداری و افتتاح چندین پروژه و طرح عمرانی شرکت می کند.