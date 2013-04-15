اصرار رژیم بر استفاده از سلاح ممنوعه/درخواست 4 سازمان از برگزار کنندگان مسابقات اتومبیلرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، هادی الموسوی عضو جمعیت الوفاق بحرین اعلام کرد: آمارهای مربوطه نشان می دهد که در طی آوریل جاری 98 نفر بازداشت شده اند که هفت مورد مربوط به نوجوانان بوده است.همچنین 24 نفر زخمی شده اند که پنج زن در میان زخمی شدگان وجود دارند.در ماه جاری همچنین هفتاد یورش به منازل و آن هم در تاریکی شب انجام شده است.اینها آماری است که ثبت شده است و به طور قطع آمار زخمی شدگان بیش از این تعداد است.

وی ضمن انتقاد از عملکرد امنیتی نظامیان رژیم بیان کرد: نظامیان رژیم همچنان از سلاح ساچمه ای استفاده می کنند و بر اثر به کارگیری این سلاح، تعدادی کشته و زخمی شده اند.

الموسوی ضمن انتقاد از محروم کردن دانش آموزان از امتحانات، آن را جنایتی بزرگ از سوی وزارت آموزش و پرورش دانست.

خبر دیگر از بحرین اینکه چهار سازمان حقوق بشری بحرینی از برگزار کنندگان مسابقات اتومبیلرانی فرمول یک در بحرین خواستند که در احترام به حقوق بشر، این مسابقات را برگزار نکنند.

در بیانیه سازمانهای مرکز حقوق بشر، جمعیت جوان حقوق بشر بحرین، انجمن روزنامه نگاران بحرینی و جمعیت ضد تجارت اسلحه آمده است: رژیم همچنان به نقض حقوق بشر و بازداشت ادامه می دهد.

سازمانهای چهارگانه بیان کردند: زندانهای بحرین صدها زندانی را در خود دارد، پلیس علیه معترضان از زور استفاده و در راستای سلب تابعیت تعدادی از مخالفان حرکت می کند.

در این بیانیه آمده است: رژیم در حالی سعی دارد با برگزاری مسابقات فرمول یک، چهره دروغین و غیرواقعی از بحرین به خارج منتقل کند که مانع ورود روزنامه نگاران برای پوشش واقعیتهای بحرین می شود.

سازمانهای مذکور بیان کردند: اوضاع در بحرین بهتر نشده است و با وجود تعهدات رژیم برای انجام اصلاحات، اما در عمل چیزی مشاهده نشده است. رژیم سعی دارد از این واقعه ورزشی برای اهداف سیاسی، افزایش سرکوب و خفه کردن مخالفان بهره برداری کند.

از سوی دیگر جمعیتهای الوفاق،وعد، تجمع ملی دموکراتیک، تجمع ملی دموکراتیک یکپارچه و الاخاء با صدور بیانیه ای اعلام کردند: دموکراسی در بحرین جز با تغییر ریشه ای امکان پذیر نخواهد شد.

در این بیانیه آمده است: بحرین همچنان از استبداد رنج می برد.