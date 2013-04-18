به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در مراسم تجلیل از خادمین ستاد تسهیلات سفرهای کشور با بیان اینکه یک ملت برای رسیدن به قله ها نیازمند عزت، همبستگی، ایمان، عشق و محبت است گفت: ملت ایران در طول تاریخ پرچمدار این ارزش ها بوده است و امروز در دوره خیزش مجدد ملت و دوره بازیابی روح جمعی خداخواه، عدالت طلب، آزاد اندیش و انسانی ملت ایران یک بار دیگر شاهد فتح پی در پی قله ها توسط ملت هستیم.

وی افزود: برای تقویت همبستگی، آگاهی، نشان دادن عزم ملی در جهت پیشرفت، صلح و انسانیت، ملت ایران گام های جدیدی را بر می دارد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه یکی از جلوه های برجسته زنده بودن و حیات امید به آینده، عزم راسخ و همبستگی ملت ایران است، ادامه داد: همه زیبایی های انسانی حرکت در جهت عدالت، ایثار و میراث کهن و نشان دادن عزم برای ساختن آینده است که در سفرها متبلور شده است.

احمدی نژاد گفت: ستاد تسهیلات سفرهای کشور در 8 سال فرصت های فراوانی را برای ملت ایجاد کرد. به ویژه در نوروز امسال حماسه ای بزرگ خلق نمود.

وی با بیان اینکه سال گذشته ملت ایران از جهات مختلف تحت فشار شیطان ها و بدخواهان قرار گرفته بوده افزود: فشارهای اقتصادی سنگین و بدتر از آن جنگ روانی ناجوانمردانه برای شکست امید و همبستگی ملت به کار گرفته شد.

رئیس جمهور گفت: آنها انتظار داشتند در پایان یک سال فشارهای گوناگون گرد یاس و ناامیدی بر چهره ایران پاشیده شود اما به فضل خداوند متعال و با هوشمندی ملت یک سال سرتاسر امید آغاز شد.

رئیس قوه مجریه با اشاره به ثبت 140 میلیون سفر در نوروز، گفت: این یک رکورد تاریخی بوده و آب پاکی است که ملت برای طراحی خبیثان بر روی دست آنها ریخت و توانست بشارت دهنده سالی نیکو و سرتاسر افتخار برای ملت باشد.

احمدی نژاد با بیان اینکه ملت ایران در طول تاریخ حامل فرهنگ انسانی بوده و زندگی با کرامت از جلوه های فرهنگ ایران است، گفت: ملت ایران اثبات کرده که زیباترین زندگی، زندگی برای دیگران است؛ عبور از خود و عبور از رفاه و امکانات خود برای آسایش دیگران اوج زیبایی یک انسان است.

رئیس جمهور ادامه داد: در سفرهای نوروزی شاهد بودیم که صدها هزار نفر از فرزندان این ملت از نوروز، مسافرت و آسایش خود عبور کردند تا یک ملت بتوانند نوروزی شاد، آسمانی و پاک با آرامش و امنیت را آغاز کنند.

وی افزود: به عنوان کوچکترین خادم ملت و به نمایندگی از ملت ایران از این همه محبت، عشق و خدمتگزاری سپاسگزارم.

رئیس جمهور در پایان با بیان اینکه انشاءالله سال حماسه های پی در پی برای ملت رقم بخورد، گفت: زنده باد ایران، زنده باد عدالت، زنده باد عشق و محبت و برافراشته باد پرچم ملت ایران.