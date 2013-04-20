به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالح آبادی در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت: بخشی از این افزایش شاخص ها مربوط به افزایش قیمت محصولات شرکت های بورسی به ویژه شرکت های صادراتی است و بخش دیگری هم از افزایش ظرفیت های تولیدی و بهره برداری طرح های توسعه ای این شرکت ها بوده است.

وی با بیان اینکه شرکتهای بورسی از بهترین شرکتهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی هستند که اطلاعات شفافی دارند، اظهارداشت: شرکتهای بورسی در سالهای اخیر طرحهای توسعه ای خوبی اجرا کردند و با تأمین مالی از بازار سرمایه به خوبی توانستند افزایش ظرفیت دهند که در افزایش سودآوری آنها نیز مؤثر است.

به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، سودآوری با افزایش ظرفیت تولیدی بیشتر از ایجاد یک کارخانه جدید است، چون هزینه متوسط را کاهش می دهد و افزایش سودآوری هم به افزایش شاخص منجر می شود.

صالح آبادی، هرگونه احتمال حبابی بودن شاخصهای بورس را رد کرد و گفت: نوسان شاخصها در بازار سرمایه پدیده طبیعی است و در همه کشورها دیده می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید روند تغییرات شاخصها را در بلند مدت ارزیابی کنیم و حداقل یک ساله باشد، تصریح کرد: بازدهی بورس در سال 88 حدود 57 درصد، در سال 89 برابر 85 درصد، سال 90 برابر 11 درصد، سال 91 معادل 47 درصد و در ابتدای سال جاری هم 7 درصد بوده است.

صالح آبادی به اشاره به تنوع بالای صنایع و شرکت های مالی در بورس، گفت: از همه صنایع کشور برترین ها در بازار سرمایه حضور دارند و با اجرای سیاست ای کلی اصل 44 قانون اساسی، شرکتهای زیادی برای اولین بار وارد بازار سرمایه شدند و عرضه اولیه داشتند که در همه بازارهای سرمایه دنیا از سهام پر پتانسیل محسوب می شود چون با نرخی کمتر از قیمت واقعی فروخته می شود و این روندها بر افزایش سود آوری سهام تأثیر مثبت دارد.



رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، هر گونه ارزان فروشی در عرضه سهام شرکتهای دولتی به ویژه سهام هولدینگ خلیج فارس را رد کرد و اظهارداشت: به ارزیابی عمومی مردم احترام می گذاریم و قیمتها را عرضه و تقاضا تعیین می کند.



صالح آبادی افزود: همه شرکتها اطلاعات خود را به طور شفاف عرضه کرده اند و اگر اطلاعات نهانی وجود داشته باشد برابر مقررات برخورد می کنیم چون جرم تلقی می شود و جریمه نقدی و زندان دارد و تاکنون 30 نفر در این موارد محکوم شده اند.

وی گفت: در همه کشورها درباره اطلاع رسانی، شفاف سازی اطلاعات و حسابرسی مالی شرکتها استانداردهای مشخصی وجود دارد و در کشور ما هم قوانین و مقررات پیشرفته ای اعمال می شود.



صالح آبادی اظهار داشت: حسابرس شرکتها هم موظفند صورتهای مالی را رسیدگی و به مردم اطلاع رسانی کنند و امیدنامه شرکتها نیز اعلام می شود و اطلاعات همه شرکتها در سایت سازمان بورس قرار دارد.

وی تأکید کرد: فروش سهام شرکتها با روش حراج است و هر خریداری که بیشترین قیمت را ارائه کند سهام را خریداری می کند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به کسانی که در بازار سرمایه، حرفه ای نیستند یا فرصت کافی برای حضور حرفه ای در بازار سهام را ندارند، توصیه کرد از روشهای غیرمستقیم مانند صندوقهای سرمایه گذاری استفاده کنند.

به گفته وی، این صندوقها از مدیریت حرفه ای برخوردارند و با نظارت سازمان بورس فعالیت می کنند. وی تصریح کرد: کسانی که حرفه ای هستند می توانند از طریق مراجعه به کارگزاران بورس اقدام کنند یا به صورت آنلاین و از طریق سایت مجازی بورس وارد شوند.



صالح آبادی اظهارداشت: برای همه سلیقه ها متناسب با میزان ریسک پذیری یا ریسک گریزی آنها در بازار سرمایه خدمات مالی ارائه می شود و کسانی که ریسک گریز هستند می توانند در اوراق مرابحه، صکوک و اوراق مشارکت سرمایه گذاری کنند تا از سود ثابت و مطمئنی برخوردار شوند. وی همچنین از کسانی که ریسک پذیر هستند، خواست حتماً برای کاهش ریسک از سبد سهام استفاده کنند.