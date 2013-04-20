به گزارش خبرنگار مهر، داود روستایی با اشاره به مشارکت حداکثری جامعه دانش‌آموزی در خلق حماسه‌های سیاسی، بیان کرد: دانش‌آموزان و فرهنگیان همپای مردم سراسر کشور با شرکت در انتخابات پاسخ جوانانه و جانانه‌ای به زیاده‌خواهی دشمنان خواهند داد.

وی در خصوص فعالیت‌های پیشنهادی سازمان دانش‌آموزی جهت مشارکت گسترده جامعه دانش‌آموزی و فرهنگیان کشور در خلق حماسه سیاسی انتخابات یازدهم، افزود: روزنامه دیواری ویژه انتخابات، مسابقه عکاسی، صبحگاه انتخاباتی، مجموعه نمایشگاهی مظهر حماسه و مسابقه وبلاگ نویسی از جمله فعالیت‌های این سازمان است.

روستایی با بیان اینکه حضور وبلاگ‌نویسان برتر دانش‌آموزی کشور در فضای انتخابات از دیگر فعالیت‌های پیشنهادی سازمان دانش‌آموزی است، ادامه داد: در این طرح تعدادی از دانش‌آموزان وبلاگ‌نویس برتر کشور که در مسابقات سازمان دانش‌آموزی برگزیده شده‌اند، با تولید محتوای تخصصی نسبت به آگاهی‌بخشی مردم جهت حضور پرشور اقدام می‌کنند.

قائم مقام معاون وزیر در سازمان دانش‌آموزی از برگزاری مسابقه پیام کوتاه با عنوان پیام حضور خبر داد و افزود: در این مسابقه دانش‌آموزان زیباترین و کوتاه‌ترین جملات خود را در ارتباط با خلق حماسه سیاسی در انتخابات یازدهم به آدرس تعیین شده در فراخوان روزنامه دیواری ارسال کرده و برگزیدگان از جوایز ارزنده بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه "همیار حماسه" از دیگر برنامه‌های پیشنهادی سازمان دانش آموزی در انتخابات یازدهم است، اظهار کرد: در این طرح دانش‌آموزان ضمن دریافت کارت همیار حماسه در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری به همراه والدین و اطرافیان خود جهت حضور در پای صندوق‌های رای موجبات تحقق حماسه سیاسی را فراهم می‌آورند.

به گفته وی، فراخوان فعالیت‌های پیشنهادی سازمان دانش­‌آموزی جهت مشارکت گسترده جامعه دانش‌آموزی و فرهنگیان کشور در خلق حماسه سیاسی انتخابات یازدهم در سایت پیشفر(www.pishfar.ir ) قابل مشاهده است.