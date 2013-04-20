به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، "علی هاشم اوغلو" یکی از نامزدهای جبهه ترکمن در استان صلاح الدین امروز اظهار داشت که 20 بمب صوتی در نزدیکی حوزه های انتخاباتی در منطقه طوزخورماتو واقع در شرق تکریت منفجر شد.

وی افزود: هدف از این انفجارها ایجاد رعب و وحشت در میان رای دهندگان بود و میزان استقبال از انتخابات در این منطقه ضعیف بوده است. هاشم اوغلو هچنین خاطرنشان کرد که نیروهای امنیتی عراق ساعاتی پس از حمله به شرق تکریتT چند تروریست را بازداشت کردند.

از سوی دیگر یک منبع پلیس استان صلاح الدین که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد: نیروهای پلیس عراق پیش از ظهر امروز دو فرد را در منطقه القادسیه در شرق تکریت بازداشت کردند که با خود بمب های صوتی حمل می کردند.

این منبع افزود: این افراد با وجود منع عبور و مرور خودروها و موتورسیکلت ها سوار بر یک دستگاه خودرو و موتورسیکلت بودند. افراد بازداشت شده در جریان بازجویی های اولیه اعتراف کردند که در حمله به یک مرکز انتخاباتی در تکریت نقش داشته اند.

از سوی دیگر رویترز نیز گزارش داد که منطقه اللطیفیه در جنوب بغداد هدف چند حمله خمپاره ای قرار گرفت. در این حمله که در نزدیکی یک حوزه انتخاباتی رخ داد، سه رای دهنده و یک نیروی پلیس زخمی شدند.