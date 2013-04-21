حذف چهار تکواندوکار از اردوی تیم نوجوانان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم تکواندو نوجوانان ایران که تمرینات‌ خود را برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا در سالن شماره دو مجموعه ورزشی آزادی پیگیری می‌کنند، روز شنبه با تصمیم کادر فنی یک دوره مسابقه انتخابی درون اردویی را برگزار کردند که در نهایت 4 تکواندوکار از جمع اردونشینان خارج شدند.

محمد خدابخشی، کوروش چگینی، حسین قربانزاده و آرش مختاری چهار تکواندوکاری هستند که روز شنبه با شکست مقابل رقبای خود شانس همراهی با اردونشینان را از دست دادند.

محمد اصلانی، سیدعباس صادقی، فرشاد خرسندی، هادی تیران، فرزان آشورزاده، جواد امیری، ابوالفضل یعقوبی، عارف حق‌نیا، پوریا افشار، رامین حسین قلی‌زاده، علیرضا ریحانی، دانیال صالحی، سعید رجبی و محمدرضا اینانلو 14 تکواندوکار هستند که همچنان در اردوی تیم ملی باقی خواهند ماند و تمرینات خود را زیر نظر محمدرضا زوار به عنوان سرمربی، علی حاجی‌پور و وحید عبدالهی به عنوان اعضای کادر فنی پیگیری می‌کنند.

بر اساس تصمیم کادر فنی و موافقت مسئولان فدراسیون تکواندو، اردوی نوجوانان تا هشتم اردیبهشت‌ماه در تهران پیگیری می‌شود و پس از آن به دلیل نزدیکی آب و هوای بندرعباس در این فصل از سال با محل برگزاری مسابقات به مدت دو هفته در این شهر اردو خواهد زد.

رقابتهای تکواندو نوجوانان آسیا خردادماه به میزبانی اندونزی برگزار خواهد شد و اعضای تیم نوجوانان ایران به عنوان نایب قهرمان دوره قبل در این مسابقات به مصاف رقبای خود می‌روند.

