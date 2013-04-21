«مناسبات اخلاق و فقه در گفت وگوی اندیشوران» منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه «مناسبات اخلاق و فقه در گفت و گوی اندیشوران» با هدف تفکیک بین علم اخلاق و علم فقه و تلاش بر روشن کردن حوزه مأموریت این علوم، در مرکز اخلاق و تربیت اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی صورت گرفته است.



این اثر که شامل سلسله گفت و گو با اندیشوران عرصه فقه و اخلاق من جمله: حضرات آیات جعفر سبحانی، افتخاری، حائری شیرازی و حجج السلام محمد تقی سبحانی، علیدوست، اندلیب، محقق داماد و مبلغی می باشد به کوشش محمد هدایتی تهیه شده و هم اکنون مراحل پایانی انتشار را می گذراند.



همچنین در این اثر مقدمه مفصلی از حجت الاسلام مهدی علیزاده مدیر مرکز اخلاق و تربیت اسلامی در رابطه با تحلیل مناسبات فقه و اخلاق به چشم می خورد.