  1. دين، حوزه، انديشه
۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۹:۱۴

«مناسبات اخلاق و فقه در گفت وگوی اندیشوران» منتشر می شود

«مناسبات اخلاق و فقه در گفت وگوی اندیشوران» منتشر می شود

به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی کتاب مناسبات اخلاق و فقه در گفت و گوی اندیشوران به زودی منتشر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه «مناسبات اخلاق و فقه در گفت و گوی اندیشوران» با هدف تفکیک بین علم اخلاق و علم فقه و تلاش بر روشن کردن حوزه مأموریت این علوم، در مرکز اخلاق و تربیت اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی صورت گرفته است.

این اثر که شامل سلسله گفت و گو با اندیشوران عرصه فقه و اخلاق من جمله: حضرات آیات جعفر سبحانی، افتخاری، حائری شیرازی و حجج السلام محمد تقی سبحانی، علیدوست، اندلیب، محقق داماد و مبلغی می باشد به کوشش محمد هدایتی تهیه شده و هم اکنون مراحل پایانی انتشار را می گذراند.

همچنین در این اثر مقدمه مفصلی از حجت الاسلام مهدی علیزاده مدیر مرکز اخلاق و تربیت اسلامی در رابطه با تحلیل مناسبات فقه و اخلاق به چشم می خورد.

کد مطلب 2036798

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