جلسه فنی عمومی مسابقات والیبال باشگاه های آسیا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، جلسه فنی عمومی رقابتهای باشگاههای مردان آسیا شنبه شب در هتل بزرگ تهران برگزار شد و مسئولان مسابقات و تیمهای حاضر به یکدیگر معرفی شده و قوانین و مقررات حاکم بر مسابقات به اطلاع همه رسید. در ابتدای این جلسه محمدرضا داورزنی، رییس فدراسیون والیبال و رییس کمیته کنترل مسابقات ضمن خوش آمد گویی به حاضران ابراز امیدواری کرد که این مسابقات هم همانند سایر میزبانیهای ایران به خوبی برگزار شود.
در این جلسه که با استقبال خبرنگاران و اصحاب رسانه همراه بود، داورزنی گفت: این برای اولین بار است که رقابتهای باشگاههای آسیا با حضور 13 تیم و البته در غیاب کویت برگزار میشود و امیدواریم شاهد رقابتهایی دیدنی از تیمها باشیم.
وی افزود: 13 تیم حاضر در این مسابقات برای رسیدن به قهرمانی و کسب مجوز حضور در مسابقات باشگاههای جهان که به میزبانی برزیل برگزار میشود رقابت میکنند.
همچنین در این نشست رییس فدراسیون والیبال از قول دکتر عباسی وزیر ورزش و جوانان به تیمهای حاضر خوش آمد گویی گفت و برای آنها اقامت خوشی را در کشورمان آرزو کرد.
در ادامه این نشست سون ساک، رییس کمیته داوران AVC ضمن معرفی 13 داور بینالمللی حاضر در مسابقات، قوانین و مقررات را شرح داد و برخی قوانین جدید را به تیمهای حاضر اعلام کرد.
غفار درخشنده، عضو کمیته فنی مسابقات هم ضمن معرفی مسئولان برگزاری مسابقات، اعلام کرد با توجه به غیبت تیم کویت، بازیهای روز اول با تغییر مواجه شد و برنامه آن را اعلام کرد. رامین طباطبایی، رییس کمیته آنتی دوپینگ و رحیم رحیم زاده پرس آفیسر هم در مورد برگزاری این مسابقات توضیحاتی را ارائه دادند.
اما در مهمترین بخش این جلسه از برند بانک سامان حامی تیمهای ملی والیبال در سال 92 رونمایی شد. بانک سامان طی مذاکراتی با فدراسیون والیبال حمایت مالی از فدراسیون والیبال ایران در بخشهای مختلف همچون حضور در مسابقات لیگ جهانی، آسیایی و ... و میزبانیهای ایران همچون باشگاههای آسیا حمایت میکند. قرارداد این همکاری شنبه شب در حضور تیمها و مسئولان آسیایی مسابقات، به امضا محمدرضا داورزنی (رییس فدراسیون والیبال) و احمد طاهری ( ازمدیران ارشد بانک سامان) رسید.
مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا از امروز یکشنبه در تهران آغاز میشود.
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