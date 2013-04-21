نماینده هند پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای گاز هند و بوشریه لبنان از گروه C مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا به عنوان اولین دیدار این رقابتها صبح امروز یکشنبه در سالن دوازده هزار نفری آزادی برگزار شد که طی آن نماینده هند با نتیجه 3 بر یک مقابل حریف خود به برتری دست یافت.
نتیجه کامل این دیدار به شرح زیر است:
* گاز هند 3 - بشریه لبنان یک
(25 بر 20)، (22 بر 25)، (25 بر 21) و (33 بر 31)
روز نخست مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* ازبکستان - سارث گس عراق
* سهام عمان - آلماتی قزاقستان
* مالدیو - تویوداگسی ژاپن
* کاله ایران - تایوان پاور چین تایپه (ساعت 17)
مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای آسیا از امروز با حضور سیزده تیم در تهران آغاز شده و به مدت 9 روز ادامه خواهد داشت.
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