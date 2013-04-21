  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۵۱

مسابقات والیبال باشگاه های آسیا - تهران؛

نماینده هند پیروز شد

نماینده هند پیروز شد

مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های آسیا با پیروزی گاز هند برابر بشریه لبنان به طور رسمی در تهران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های گاز هند و بوشریه لبنان از گروه C مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا به عنوان اولین دیدار این رقابت‌ها صبح امروز یکشنبه در سالن دوازده هزار نفری آزادی برگزار شد که طی آن نماینده هند با نتیجه 3 بر یک مقابل حریف خود به برتری دست یافت.

نتیجه کامل این دیدار به شرح زیر است:
* گاز هند 3 - بشریه لبنان یک
(25 بر 20)، (22 بر 25)، (25 بر 21) و (33 بر 31)

روز نخست مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* ازبکستان - سارث گس عراق
* سهام عمان - آلماتی قزاقستان
* مالدیو - تویوداگسی ژاپن
* کاله ایران - تایوان پاور چین تایپه (ساعت 17)

مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های آسیا از امروز با حضور سیزده تیم در تهران آغاز شده و به مدت 9 روز ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 2037121

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها