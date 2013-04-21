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۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۹:۳۹

نصرتی خبر داد:

میانه پیشتاز ثبت نام انتخابات شورای شهر و روستا در آذربایجان شرقی

میانه پیشتاز ثبت نام انتخابات شورای شهر و روستا در آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی از پیشتازی شهرستان میانه در نام نویسی نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان خبر داد.

محمد علی نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: تا کنون 593 نفر در این شهرستان برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ثبت نام کرده اند.

وی اظهار داشت: بعد از میانه شهرستان های تبریز ، اهر و ورزقان بیشترین تعداد ثبت نام کنندگان را به خود اختصاص داده اند.

نصرتی درخصوص شهرستان تبریز گفت: در این شهرستان تا پایان وقت کاری دیروز شنبه 338 نفر برای شوراهای اسلامی شهر و روستا نام نویسی کرده اند که از این تعداد 207 نفر اختصاص به کلانشهر تبریز دارد و 15 نفر برای شورای شهر باسمنج ، سردرود و خسروشاه ثبت نام کرده اند.

وی تعداد ثبت نام کنندگان در شوراهای اسلامی روستاهای این شهرستان را 116 نفر اعلام کرد.

رئیس ستاد انتخابات استان از آماده بودن برقراری سه هزار و 460 شعبه اخذ رای با همکاری 76هزار نفر در برگزاری روند انتخابات آذربایجان شرقی در 24 خرداد ماه خبر داد.

 

کد مطلب 2036850

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